كايل ووكر يخرج عن صمته ويكشف سبب شجاره الغاضب مع مسؤول آرسنال
كشف كايل ووكر، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، أسباب الصدام الذي وقع بينه وبين أحد مسؤولي فريق آرسنال، بعد مباراتهما، الأسبوع الماضي، على ملعب "الإمارات"، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، حيث خسر السيتي بهدف دون رد.
وشهدت لحظات ما بعد المباراة توترًا شديدًا من قبل كايل ووكر، كما تدخل زميله إرلينغ هالاند، ليشتبكا مع أحد أفراد الطاقم الفني لفريق آرسنال من جهة أخرى.
ليتضح بعد ذلك أن الصدام كان بين ثنائي مانشستر سيتي ونيكولا غوفر، المسؤول عن الكرات الثابتة في آرسنال، والذي سبق له العمل في السيتي.
وقال ووكر، في تصريحات نشرتها صحيفة "ذا صن"، اليوم الثلاثاء، عن الواقعة: "أنا لا أحب الخسارة، في مباراتي الموسم الماضي لم يرغب نيكولا غوفر في مصافحتنا عندما فزنا عليهم من قبل، ولكن عندما خسرنا أراد أن يصافحني، لم أتعامل مع الأمر باستخفاف، هكذا ببساطة".
وتابع: "أنا في حالة تركيز الآن مع منتخب إنجلترا، وربما سأتواصل معه. كان الأمر ربما مبالغًا فيه قليلاً، ولكنها كانت مباراة كبيرة وخسارتنا بهذه الطريقة وفي وقت متأخر جدًا كانت مؤلمة".
واختتم: "لكن إذا لم يكن الأمر مؤلمًا، فمن المحتمل أن أكون في النادي الخطأ، حيث ننافس على الألقاب".
ويتصدر توتنهام جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة بفارق الأهداف عن آرسنال الوصيف، فيما يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 18 نقطة.