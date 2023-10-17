كايل ووكر يخرج عن صمته ويكشف سبب شجاره الغاضب مع مسؤول آرسنال

كشف كايل ووكر، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، أسباب الصدام الذي وقع بينه وبين أحد مسؤولي فريق آرسنال، بعد مباراتهما، الأسبوع الماضي، على ملعب "الإمارات"، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، حيث خسر السيتي بهدف دون رد.

وشهدت لحظات ما بعد المباراة توترًا شديدًا من قبل كايل ووكر، كما تدخل زميله إرلينغ هالاند، ليشتبكا مع أحد أفراد الطاقم الفني لفريق آرسنال من جهة أخرى.

ليتضح بعد ذلك أن الصدام كان بين ثنائي مانشستر سيتي ونيكولا غوفر، المسؤول عن الكرات الثابتة في آرسنال، والذي سبق له العمل في السيتي.