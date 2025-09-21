الموعد والقنوات الناقلة ومعلق مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي

ينتظر فريق النصر السعودي مواجهة نارية ضد منافسه الاتحاد في الجولة الرابعة المقبلة ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين لموسم 2025-2026.

ويطارد الاتحاد نظيره النصر على قمة جدول ترتيب الدوري السعودي للموسم الحالي.

وكان فريق النصر نجح في تحقيق فوز على حساب نظيره الرياض بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

وفي نفس الجولة، حقق فريق الاتحاد، فوزًا قاتلًا على نظيره النجمة، بهدف دون رد.

وسجل هدف الفوز لفريق الاتحاد، لاعبه الفرنسي نغولو كانتي، في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للمباراة، وتحديدًا في 90+6.

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في 3 مباريات، بينما يأتي الاتحاد في المركز الثاني برصيد 9 نقاط لكن "العالمي" يتصدر بفضل فارق الأهداف.

ومن المنتظر أن تقام مباراة النصر والاتحاد، يوم الجمعة 26 سبتمبر الحالي، في تمام الساعة التاسعة مساء، على ملعب الإنماء، ويعلق عليها فارس عوض، حيث ستنقل عبر قنوات "ثمانية".