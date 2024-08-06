كشفت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية تصرف غريب ومثير في الآن نفسه لبطل سباق 100 متر ضمن الألعاب الأولمبية باريس 2024، الأمريكي نواه لايلز، الذي أصبح مساء الأحد أسرع رجل في العالم في الوقت الحالي.

وخطف نواه لايلز كل الأضواء في نهائي سباق 100 متر عندما فاز بالميدالية الذهبية بتوقيت قدره 9.79 ثانية وبفارق 0.005 عن الجامايكي كيشان تومسون.

وفي نهائي مثير وحماسي، عرضت شاشة الملعب النتيجة في صورة نهاية السباق لسبعة عدائين للفصل فيما بينهم، قبل الإعلان عن فوز لايلز بالسباق الذي أضاف الذهبية الأولمبية للقب بطولة العالم الذي حققه.

وقالت "لوباريزيان": "مساء الأحد، لم يكن نواه لايلز بطلا فقط في فوزه التاريخي والمثير بذهبية سباق 100 متر.، ولكن أيضا بعمله ىالرئع ومجهوده الإضافي بعد ساعات قليلة من السباق".

وأضافت: "بعد فوزه السباق الرئيسي الأشهر لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بذل الأمريكي البالغ من العمر 27 عاماً جهداً آخر، في الظلام، عندما أنقذ صديقته الجامايكية جونيل برومفيلد، التي نسيت حذائها حذائها في قاعدة التدليك الخاصة على بعد مئات الأمتار من مقر إقامتها، وهو ما دفع لايلز إلى الخروج في الساعة الثناية صباحا وجلب الحذاء لصديقته التي يرتبط بها منذ أكثر من عامين".



وقالت لوباريزيان إن لايلز كان في طريقه للعودة إلى القرية الأولمبية، لكنه استدار ليصل إلى منطقة التدريبات البعيدة شيئا ما عن مقر إقامة صديقته العداءة الأولمبية الجامايكية، قبل أن يدخل إلى غرفتها ويسلمها حذاءها بعد أن نسيته لدى المدلك، وقال لايلز: "هذا هو مكاني، أنا صديق جيد وجونيل تستحق هذا".

ولم تذهب مجهودات لايلز وتضحياته سدى إذ شاركات جونيل في سباق 400 متر، يوم الاثنين في سان دوني، لسلسلة الحدث وحصلت الجامايكية على المركز الثالث في سلسلتها وتأهلت إلى الدور نصف النهائي.