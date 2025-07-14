موعد انطلاق الدوري الإسباني والأندية المتنافسة

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم موعد انطلاق بطولة الدوري الإسباني، كونه أحد أكثر المسابقات إثارة وقوة، بفضل المنافسة الشرسة بين العملاقين ريال مدريد وبرشلونة.

وتمكن الفريق الكتالوني من التتويج بلقب الدوري الإسباني 2024-2025، بعدما خسر اللقب في الموسم السابق لصالح غريمه الأزلي، ريال مدريد.

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وحصد البارسا، تحت قيادة المدرب هانزي فليك، الثلاثية المحلية في الموسم الماضي (الدوري والكأس والسوبر)، وفاز على ريال مدريد في جميع المواجهات، ما دفع النادي الملكي لتعزيز صفوفه بأكثر من لاعب، إلى جانب التوقيع مع تشابي ألونسو ليقود الفريق خلفًا لكارلو أنشيلوتي، ما يمهد لصراع مميز في الموسم المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة الليغا رسميًا، في 15 أغسطس 2025، على أن تختتم المنافسة في 24 مايو 2026.

وبحسب القرعة، فإن كلاسيكو الدور الأول سيقام في الجولة 10، على ملعب سانتياغو برنابيو، وتحديدًا في 26 أكتوبر الأول 2025.

أما كلاسيكو الدور الثاني، فسيقام على ملعب كامب نو، في الجولة 35، وتحديدًا يوم 10 مايو 2026.

جدول مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني 2025-2026 والأندية المتنافسة:

الجمعة 15 أغسطس

جيرونا × رايو فايكانو

فياريال × ريال أوفييدو

السبت 16 أغسطس

ديبورتيفو ألافيس × ليفانتي

ريال مايوركا × برشلونة

فالنسيا × ريال سوسيداد

الأحد 17 أغسطس

سيلتا فيغو × خيتافي

أتلتيك بلباو × إشبيلية

إسبانيول × أتلتيكو مدريد

الاثنين 18 أغسطس

إلتشي × ريال بيتيس

الثلاثاء 19 أغسطس

ريال مدريد × أوساسونا