الأهلي المصري يحدد سعر "قندوسي"

كشف مصدر داخل الأهلي المصري، أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب حدد سعر بيع عقد الجزائري أحمد قندوسي، لاعب الفريق والمعار إلى سيراميكا كليوباترا.

وفتح مسؤولو النادي الأهلي المزاد لبيع "قندوسي" من أجل الوصول لأفضل عرض مالي للاعب الجزائري، بعد قرار إدارة القلعة الحمراء بعرض اللاعب للبيع على خلفية أزمة تصريحاته الأخيرة التي وجه خلالها اتهاماً لإدارة النادي بأن الأهلي يتعامل مع وكيل لاعبين بعينه من أجل إتمام صفقاته، وهو ما تسبب في فشل انضمام زين الدين بلعيد للفريق الأحمر الصيف الجاري.

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وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن "الخطيب حدد مليوناً و200 ألف دولار لبيع عقد اللاعب الجزائري".

وأضاف: "الخطيب لن يمانع في بيع قندوسي لأي ناد مقابل المبلغ المذكور سواء كان محلياً أو خارجياً".

وتابع المصدر: "حال طلب الزمالك التعاقد مع قندوسي مقابل هذا المبلغ لن يمانع الأهلي، وحدث تواصل مع اللاعب وتم إبلاغه بهذا الأمر".

وكان الأهلي قد أعار قندوسي مجدداً لصفوف سيراميكا كليوباترا بعدما ارتدى قميص الفريق الموسم الماضي وحقق معه لقب كأس الرابطة المصرية.

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يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال، يوم 20 أكتوبر الجاري.

الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا سيواجه الفائز من نصف النهائي الثاني بين الزمالك وبيراميدز في المباراة النهائية للبطولة يوم 24 أكتوبر الجاري.