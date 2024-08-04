شهدت تدريبات النصر السعودي، مساء السبت، عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مجددا بعد فترة العطلة التي حصل عليها عقب بطولة كأس الأمم الأوروبية الأخيرة، التي شارك فيها مع منتخب بلاده.

وكانت عودة رونالدو بمثابة عودة الروح إلى الجسد بالنسبة لجماهير النصر، التي عانت الأمرين خلال الفترة الماضية من نتائج وأداء محبطين في المباريات الودية، وأخبار سلبية بشأن سوق الانتقالات.

فكان خبر انضمام رونالدو لتحضيرات الفريق هو الخبر الإيجابي الأول منذ فترة طويلة، ويحق لجماهير النصر أن تحتفل وتفتخر بها نظرًا لأنه لاعب يملك عقلية مختلفة، ويستمر في التدليل عليها يوماً بعد الآخر.

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عودة بالاختيار

أكدت تقارير صحفية سابقة أن موعد عودة كريستيانو رونالدو لتدريبات النصر لم يكن باختيار النادي السعودي، حيث قررت الإدارة ترك الأمر في يد النجم البرتغالي ثقة فيه وفي عقليته وطريقة إدارته لأموره البدنية.

فرونالدو على عكس الكثير من النجوم لا يذهب في العطلة، ويخرب كل ما قام ببنائه في عمل خلال موسم كامل من أجل وجبة دسمة أو مشروب لذيذ أو أسلوب حياة يعتمد رفاهية وراحة دون الذهاب إلى القيام ببعض التدريبات البدنية.

شارف رونالدو بالفعل على عمر الـ40، ولا يزال يتدرب ويحافظ على جسده ودوافعه كما لو كان لاعبا في مقتبل حياته ويبحث عن فرصة في الفريق الأول مع ناديه الكبير.

تفكير احترافي من رونالدو

عودنا رونالدو أنه لا يحتاج الكثير من الوقت حتى يتأقلم ويقدم أفضل ما لديه، حتى لو كان قد انضم لفريق جديد، مثلما فعل في مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس وبدايته مع النصر من قبل.

لذلك من المنطقي والطبيعي أن يمضي المزيد من الوقت في إجازته، وأن يعود قبل الحد الأدنى من الوقت الذي يسمح له بالجاهزية مع فريقه قبل أول مباراة لخوض تدريبين أو ثلاثة على الأقل معهم، أي قبلها بثلاثة أيام على أقصى حد.

لكن "الدون" قرر أن يعود قبل 11 يومًا كاملين من بداية أول مباراة للنصر خلال الموسم، في مواجهة التعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

ذلك التفكير ليس مستغربًا من رونالدو الذي يسعى دومًا نحو التميز وتقديم أفضل ما لديه، لكنه يثبت مدى احترافية النجم البرتغالي وقدرته على إيجاد دوافع لنفسه حتى في هذه السن التي هو فيها.

وبنظرة سريعة على أقرانه حول العالم وفي النصر حتى، ستجد أن رونالدو متفرد حقًا في عودته قبل 11 يومًا من بداية موسم النصر بشكل رسمي، بينما زميله في الفريق إيمريك لابورت لن يعود قبل عدة أيام أخرى.

وبعيدًا حتى عن النصر عند النظر إلى أحد أبرز النجوم العالميين في الوقت الحالي وهو كيليان مبابي، فالفرنسي لم ينضم لجولة ريال مدريد في الولايات المتحدة، ولن ينضم لتدريبات فريقه الجديد قبل ثلاثة أيام أخرى.

يعني ذلك أن مبابي سينضم لتدريبات الملكي قبل بداية الموسم بسبعة أيام فقط، وهو لاعب جديد معهم، ويحتاج إلى المزيد من العمل حتى يتأقلم بسرعة، حتى أن صحيفة "ماركا" أكدت أن أنطونيو بينتوس، المعد البدني للملكي، يعمل على خطة مكثفة حتى يكون الفرنسي جاهزًا لمواجهة أتالانتا في السوبر الأوروبي.