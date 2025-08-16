قرار الهلال الأعظم.. 4 مزايا مذهلة لاستمرار "منبوذ إنزاغي"

في تحوّل دراماتيكي قد يرسم ملامح الموسم الجديد للزعيم، يبدو أن المهاجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش، الذي كان قاب قوسين أو أدنى من مغادرة أسوار نادي الهلال، في طريقه للبقاء.

فبعد أن وصفت بعض التقارير مستقبله مع الفريق بـ"المنتهي" ورأت فيه "منبوذ إنزاغي" في ظل سعي النادي لضخ دماء جديدة في خط الهجوم، عادت الأصوات لتؤكد أن قرار استمراره قد يكون "القرار الأعظم" الذي اتخذته الإدارة هذا الصيف، لما يوفره من حلول استراتيجية ومزايا فنية مذهلة.

هذا التغيير في البوصلة لا يمثل مجرد الإبقاء على مهاجم، بل هو قرار يحمل في طياته أبعاداً تكتيكية وإدارية عميقة، ويمنح الفريق مرونة وقوة قد تكون حاسمة في سباق البطولات المحلية والقارية.

وفيما يلي أربع مزايا استراتيجية تجعل بقاء ميتروفيتش صفقة رابحة للهلال.

1- عمق أكبر للتشكيلة

يمثل بقاء ميتروفيتش صمام أمان حقيقياً للمدرب الإيطالي سيموني إنزاغي على مدار موسم طويل ومزدحم.

فمع كثرة المشاركات بين دوري روشن السعودي، وكأس الملك، ودوري أبطال آسيا للنخبة، يصبح وجود مهاجمين من الطراز الرفيع أمراً لا غنى عنه.

يوفر المهاجم الصربي حلاً مثالياً وعمقاً استراتيجياً في قائمة الفريق، مما يسمح بعملية المداورة وإراحة المهاجمين الأساسيين، ويمنح الجهاز الفني خيارات واسعة في حال حدوث إصابات أو تراجع في مستوى أي من اللاعبين، وهو ما يضمن استمرارية الفاعلية الهجومية للفريق بالقوة والجودة نفسهما.

2- خبرة هجومية لا تقدر بثمن

منذ وصوله إلى الملاعب السعودية، أثبت ميتروفيتش أنه واحد من أبرز الهدافين وأكثرهم حسماً. يمتلك اللاعب خبرة كبيرة في الدوري السعودي، وفهماً عميقاً لطبيعة المنافسة وأسلوب لعب الفرق الأخرى، وهو ما يجعله ورقة رابحة ومضمونة النتائج.

على عكس أي مهاجم جديد قد يحتاج وقتاً للتأقلم والانسجام، فإن "ميترو" هو مشروع هداف جاهز ومنافس دائم على لقب هداف الدوري.

استمراره يعني الحفاظ على قوة هجومية ضاربة ومعتادة على هز الشباك، وهو ما يوفر على الفريق عناء البحث عن بديل قد ينجح أو يفشل.

3- تجنب فوضى التعويض المتأخر

كان التخلي عن مهاجم بحجم ميتروفيتش في وقت متأخر من فترة الانتقالات الصيفية سيضع إدارة الهلال تحت ضغط هائل للبحث عن بديل بالكفاءة نفسها، وهي مهمة شبه مستحيلة في ظل محدودية الخيارات وارتفاع الأسعار.

قرار الإبقاء عليه جنب النادي هذا المنعطف الخطير، وأغلق الباب أمام أي محاولة للتعاقد مع لاعب غير مجرّب قد لا يفي بالغرض.

كما أنه يمنع سيناريو الاضطرار لدخول سوق الانتقالات الشتوية بشكل طارئ لإصلاح خطأ التخلي عنه، مما يضمن الاستقرار الفني والتركيز الكامل للفريق منذ بداية الموسم.

4- قوة آسيوية خاصة

لعل الميزة الأكثر إثارة ودهشة في قرار بقاء ميتروفيتش تكمن في الفكرة الاستراتيجية التي طرحها الإعلامي الرياضي فهد السبيعي، ومفادها إمكانية تسجيل اللاعب في القائمة الآسيوية فقط، على غرار ما حدث مع البرازيلي روبرتو فيرمينو في النادي الأهلي.

هذا الخيار، إن تم، سيمنح الهلال سلاحاً فتاكاً في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة؛ إذ سيحصل ميتروفيتش على راحة تامة من ضغط المباريات المحلية، ليكون في كامل جاهزيته البدنية والذهنية للمواجهات القارية الكبرى.

وجود مهاجم من طرازه، بكامل لياقته وتركيزه، مخصص فقط للمباريات الحاسمة في آسيا، هو ترف لا يملكه أي منافس آخر، وقد يكون العامل الحاسم في طريق الزعيم نحو تحقيق اللقب القاري.