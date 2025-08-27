الأدلة في هواتف اللاعبين.. فضيحة تلاعب تزلزل الدوري الإنجليزي

كتب: نور الدين ميفراني

أفاد مسؤولٌ كبيرٌ في الشرطة كشف شبكةً للمراهنات غير قانونية، أن لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز يتلاعبون بنتائج المباريات، وهو ما يشكل فضيحة جديدة قد تضرب الكرة الإنجليزية.

أدلى فريدريك غاردار، الذي قاد فريقًا من الشرطة السويدية لمحاربة الجريمة المنظمة في الرياضة، بادعاءٍ صادمٍ بأن أدلةً حاسمةً من مداهمةٍ لأحد الكازينوهات أثبتت ادعاءاته.

أخبار ذات علاقة ماذا يحتاج محمد صلاح لتحطيم رقم أسطورة الدوري الإنجليزي؟

وقال المفتش غاردار لصحيفة "ديلي ميل": "كان هناك أكثر من لاعبٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز (متورط). راهنوا على البطاقات الصفراء والركلات الركنية وجوانب أخرى في المباريات."

وأضاف: "كما أبلغنا الاتحاد السويدي لكرة القدم بالمعلومات مباشرةً وقلنا: 'هذا أمرٌ خطير'. آمل أن يكونوا قد اتصلوا بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، لكنني لا أعرف."

وأكد المفتش أن الأمر المهم هو التعاون لإيقاف التلاعب بمباريات كرة القدم وقال: "هذا مهم لكرة القدم السويدية وكرة القدم في العديد من الدول. من المهم لإنجلترا وكرة القدم الدولية وقف التلاعب المستمر في نتائج المباريات".

ويواجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الآن تساؤلاتٍ حول ما إذا كان سيحقق في هذه الادعاءات المثيرة.

أخبار ذات علاقة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الثانية النارية

ولكن وفقًا لصحيفة ديلي ميل، لم يُبلّغ الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بنتائج التحقيق من قِبل الشرطة السويدية.

توج آخر تحقيق لغاردار في التلاعب بنتائج المباريات، بعد أشهر من جمع المعلومات الاستخبارية، بمداهمة كازينو غير قانوني عام 2021 لكشف عصابة من المتلاعبين بنتائج المباريات.

صادرت الشرطة العديد من الهواتف، ولكن ورد أن أحد اللاعبين تحديدًا كان لديه أدلة دامغة على تيليجرام تثبت تلاعب لاعبين بنتائج مباريات في دوريات أوروبية مختلفة، وحتى في مباريات دولية.

زعم المحقق السويدي أن العديد من نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز كانوا جزءًا من الأدلة.

وعلى الرغم من الأدلة الدامغة التي يدعي غاردار العثور عليها، قال إن الشرطة السويدية قررت عدم مواصلة التحقيق.

أخبار ذات علاقة الصراع اشتعل.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثنائية جيوكيريس

ويُطالب المحقق الآن السلطات بمعالجة الأسئلة التي لم تُجب عنها، ويدّعي أن الهواتف المُصادرة، والتي تحتوي على أدلة حاسمة، لا تزال لدى الشرطة.

صرّح غاردار لصحيفة ديلي ميل: "هذا الهاتف إما في عهدة شرطة ستوكهولم أو الشرطة الوطنية، كان الأمر ذا أولوية قصوى من جانبي، وقد كلفتُ فريقي بأكمله بهذا التحقيق."

لكن في الوقت نفسه، قالت الشرطة: "لقد انتهينا من هذا الأمر في ديسمبر من ذلك العام" وقد كانت تلك المداهمة آخر تحقيقات الوحدة قبل حلها.