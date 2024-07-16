

أعلنت الشركة المتحدة الراعية لبطولة كأس السوبر المصري للأبطال الموعد الرسمي للنسخة المقبلة من البطولة.

وأقيمت النسخة الماضية في ديسمبر الماضي في دولة الإمارات، بمشاركة أندية: الأهلي، وبيراميدز، وسيراميكا كليوباترا، ومودرن سبورت.

وحاز الأهلي اللقب في المباراة النهائية بعد فوزه على مودرن سبورت بنتيجة 1-2.

وقال بيان صادر عن الشركة الراعية للبطولة إن النسخة الجديدة ستقام بمشاركة 4 أندية أيضًا في دولة الإمارات، في الفترة بين 4 إلى 7 أكتوبر المقبل.



وأكدت الشركة أن الفرق المشاركة ستكون بطل الدوري، وبطل كأس مصر، وبطل كأس الرابطة، بجانب فريق تتم دعوته من اللجنة المنظمة.

وسيتم إشراك الفريق الذي يحتل وصافة الدوري حال عدم اكتمال بطولة كأس مصر قبل موعد بطولة السوبر المحلي، بحسب مصدر مطلع داخل الشركة المتحدة.

ومن المنتظر أن تتم دعوة فريق للمشاركة في البطولة من جانب الشركة المنظمة، سيكون على الأرجح الزمالك، حال عدم اكتمال كأس مصر.

وأعلن الأهلي والزمالك، في وقت سابق، عدم المشاركة في بطولة كأس الرابطة، بينما تأهل فريقا سيراميكا كليوباترا، وطلائع الجيش، للمباراة النهائية التي تقام يوم 27 يوليو الجاري، على استاد برج العرب في الإسكندرية.