أول تعليق من لامين يامال على صوره مع ميسي

علق النجم الإسباني الشاب لامين يامال، لأول مرة على صورته وهو طفل صغير مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، والتي انتشرت بشكل واسع على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وظهرت مؤخرا لليونيل ميسي، أسطورة برشلونة ونجم إنتر ميامي، مع لامين يامال، لاعب البارسا، إذ كان الأخير ما زال رضيعًا ويقوم النجم الأرجنتيني بوضعه في حوض للاستحمام.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن هذه الصور تنتمي إليها، وتعود إلى حملة نظمتها الصحيفة مع "اليونيسف"، راعي برشلونة، وشارك فيها العديد من نجوم البارسا قبل 17 عامًا.

وأشارت "سبورت"، إلى أن صورة ميسي مع "الرضيع" يامال كانت في ديسمبر 2007، عندما كان عمر الطفل الإسباني، 5 أشهر فقط.

وتحدث يامال في بودكاست مع (Gerard Romero) بشأن تلك الصور، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يتحدث مع النجم الأرجنتيني.

وأوضح: "لم أتحدث مع ميسي أبدًا، وأتمنى أن أتمكن من الحديث معه".

وعن ذكرياته مع تلك الصور قال: "الحقيقة هي أنني لم أكن حتى واعيًا في ذلك الوقت بأنني كنت مع ميسي، أول من أخبرني كان والدي ولم نكن نرغب في تسليط الضوء على الأمر؛ لأننا في النهاية لم نرغب في تلك المقارنات بيني وبين ليو".

وبسؤاله: لماذا تزعجك المقارنة به؟ أجاب: "لا أعتقد أن أحدًا ينزعج من أن يتم مقارنته بأفضل لاعب في التاريخ، لكن في النهاية هي أمور تقلل من قيمتك لأنك لن تكون مثله أبدًا".

يذكر أن لامين يامال نشأ في ضاحية متعددة الأعراق خارج مدينة برشلونة تسكنها الطبقة العاملة، لكن الصعود المذهل لمعجزة كرة القدم الإسبانية في بطولة أوروبا 2024 يولد إحساسا شديدا بالفخر والأمل.

ويحتفل جناح برشلونة، الذي سيبلغ عمره 17 عاما، غدا السبت، بأهدافه وهو يشير بأصابعه إلى الرقم 304، في إشارة إلى الرمز البريدي لحي روكافوندا في مدينة ماتارو الساحلية، حيث نشأ ويعيش والده وجدته.

وقال والده المبتهج، منير النصراوي (38 عاما)، الذي كان يرتدي قميص إسبانيا الذي يحمل اسم نجله في حانة محلية، حيث التقط الناس صورا معه واحتضنوه: "ابني مثل أي طفل آخر. لقد ناضل من أجل حلم وأتيحت له الفرصة لتحقيقه".

وتوقع أن تفوز إسبانيا 3-صفر على إنجلترا في النهائي، بعد غد الأحد، في برلين، والذي سيحضره.