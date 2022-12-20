ماركا: النصر السعودي ينتظر وصول كريستيانو رونالدو قبل نهاية العام

ويأتي التعاقد مع قائد البرتغال ضمن مشروع سعودي طموح ينطوي على الانغماس الكامل في عالم الرياضة بمسابقات جذابة، كما يفعلون بالفعل في كرة القدم مع كأس السوبر الإسباني والفورمولا 1 والغولف وسباقات الخيل مع تتويج ذلك كله باستضافة كأس العالم 2030 بالاشتراك مع مصر واليونان.

وسيستفيد رونالدو من الكريسماس لقضاء بضعة أيام إجازة في دبي، وهو الوضع الذي تكرر في السنوات الأخيرة.

وكانت كأس العالم بمثابة رحلة صعبة للغاية بالنسبة للنجم البرتغالي، وهو يواجه صعوبة في استيعابها وأكثر من ذلك مع انتصار الأرجنتين ومنافسه العظيم ليونيل ميسي.

وبالطبع، لم يصرح في أي وقت من الأوقات أنه يخطط لاعتزال اللعب دوليا، وتشير الرسائل القادمة من المحيطين به إلى مشاركته في مونديال 2026 كهدف محتمل.

ما يبدو واضحًا هو أن كرة القدم الأوروبية أدارت ظهرها له أو على الأقل الأندية التي يرغب في اللعب لها هو شخصيا والتي تنافس في دوري أبطال أوروبا وليس الدوري الأوروبي.

وتؤكد التجارب في يوفنتوس ومانشستر يونايتد على ذلك، ويتبقى أمامه تحدٍ يتمثل في وضع المملكة العربية السعودية على خط المواجهة مع كرة القدم العالمية.