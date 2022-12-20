ماركا: النصر السعودي ينتظر وصول كريستيانو رونالدو قبل نهاية العام
غادر البرتغالي كريستيانو رونالدو المركز التدريبي لريال مدريد في فالديبيباس، حيث قضى يومين بعد الخروج من كأس العالم ليسافر إلى دبي في انتظار سفره إلى المملكة العربية السعودية والتوقيع للنصر قبل نهاية العام.
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن مسؤولي النصر ينتظرون من رونالدو التوقيع على ما تمت مناقشته، وبالتالي يصبح لاعبا في صفوف العالمي حتى يونيو/حزيران 2025.
وبدأت المفاوضات بالتوازي مع وداعه لمانشستر يونايتد وتحوله إلى صفقة مجانية، لكن المفاوضات توقفت خلال مونديال قطر لإنشغال اللاعب بالمنافسات، ويجب الآن التصديق على ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، حيث ينتظر النصر وصول رونالدو قبل نهاية عام 2022.
واستعاد النصر صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين بقيادة المدير الفني الفرنسي رودي غارسيا بعد مباراة رائعة أمام الرائد.
ويشمل عقد رونالدو موسمين ونصف الموسم بقيمة 200 مليون يورو لكل موسم بين الراتب واتفاقيات الإعلانات.
وفي المملكة العربية السعودية، يعتبر وصول كريستيانو رونالدو عملية من شأنها أن تضع البلاد على خريطة كرة القدم العالمية على أمل تنظيم كأس العالم 2030.
ويأتي التعاقد مع قائد البرتغال ضمن مشروع سعودي طموح ينطوي على الانغماس الكامل في عالم الرياضة بمسابقات جذابة، كما يفعلون بالفعل في كرة القدم مع كأس السوبر الإسباني والفورمولا 1 والغولف وسباقات الخيل مع تتويج ذلك كله باستضافة كأس العالم 2030 بالاشتراك مع مصر واليونان.
وسيستفيد رونالدو من الكريسماس لقضاء بضعة أيام إجازة في دبي، وهو الوضع الذي تكرر في السنوات الأخيرة.
وكانت كأس العالم بمثابة رحلة صعبة للغاية بالنسبة للنجم البرتغالي، وهو يواجه صعوبة في استيعابها وأكثر من ذلك مع انتصار الأرجنتين ومنافسه العظيم ليونيل ميسي.
وبالطبع، لم يصرح في أي وقت من الأوقات أنه يخطط لاعتزال اللعب دوليا، وتشير الرسائل القادمة من المحيطين به إلى مشاركته في مونديال 2026 كهدف محتمل.
ما يبدو واضحًا هو أن كرة القدم الأوروبية أدارت ظهرها له أو على الأقل الأندية التي يرغب في اللعب لها هو شخصيا والتي تنافس في دوري أبطال أوروبا وليس الدوري الأوروبي.
وتؤكد التجارب في يوفنتوس ومانشستر يونايتد على ذلك، ويتبقى أمامه تحدٍ يتمثل في وضع المملكة العربية السعودية على خط المواجهة مع كرة القدم العالمية.