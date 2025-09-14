أثار قلق الجمهور.. لماذا رفض جون إدوارد الاحتفال بالفوز على المصري؟

أثار جون إدوارد، المدير الرياضي بنادي الزمالك، حالة من الجدل والقلق بين جماهير الفريق الأبيض خلال مباراة المصري البورسعيدي.

وفاز الزمالك على حساب ضيفه المصري بنتيجة 3-0 مساء أمس السبت على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري المصري.

ورفض جون إدوارد الاحتفال بفوز الزمالك على المصري، وشوهد وهو في حالة سكون بعد تسجيل الهدف الثالث وهو ما أثار جدلاً كبيراً ومخاوف من إمكانية رحيله عن منصبه.

وقال مصدر بنادي الزمالك لـ"إرم نيوز" إن سبب عدم احتفال جون إدوارد المدير الرياضي بفوز الزمالك على المصري هو كثرة الضغوط.

وأشار المصدر إلى أن جون إدوارد يعاني الكثير من الضغوط في الفترة الأخيرة.

وأوضح أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب يوجه له أي انتقادات يتعرضون لها في ملف كرة القدم لذلك أصبح في حالة ضغط كبير.

وأتم المصدر قائلاً: "جون إدوارد رغم كل هذه الضغوط لا يفكر نهائياً في الرحيل عن الزمالك ومتمسك باستكمال مشروعه".

وكان جون إدوارد قد تولى مهام منصبه في شهر يونيو الماضي بعد تجربة ناجحة له في نادي فاركو.

يشار إلى أن الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة بقيادة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا.