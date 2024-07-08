مدرب الزمالك يحدد للإدارة أبرز الصفقات المطلوبة لتدعيم الفريق

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن أبرز أسماء الصفقات المنتظرة التي طلب جوزيه غوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، التعاقد معها في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأصبح الزمالك قريبًا من إنهاء أزمة إيقاف القيد، بعدما نجح في التوصل لاتفاق مع اللاعب المغربي خالد بوطيب بتسوية المديونية المستحقة البالغة 2 مليون و400 ألف دولار، وسدد النادي بالفعل مليون دولار على أن يقسط المبلغ المتبقي على مدار سنة، ويتبقى للزمالك سداد غرامات مساعدي البرتغالي جوسفالدو فيريرا، البالغة 39 ألف دولار، حتى يتمكن من رفع عقوبة الإيقاف بشكل كامل.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن "غوميز طلب من الإدارة برئاسة حسين لبيب التعاقد مع 6 صفقات جديدة خلال الفترة الحالية، لتدعيم الفريق في الموسم المقبل".

وأضاف: "المدرب البرتغالي طلب لحراسة المرمى ضم محمود الزنفلي، حارس الأهلي والمعار من الداخلية، وأحمد نادر السيد، حارس باوك اليوناني".

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وتابع: "غوميز طلب أيضا في خط الدفاع ضم باهر المحمدي، لاعب المصري، ومحمود مرعي، مدافع بيراميدز، وفي الظهير الأيسر محمد حمدي، لاعب إنبي، أو المغربي يحيي عطية الله، لاعب سوتشي الروسي، وفي مركز الظهير الأيمن طلب عودة أحمد محمود من الجونة".

وأشار المصدر: "أما في خط الوسط فطلب التعاقد مع وليد الكرتي، لاعب بيراميدز، أو عبدالرحمن شيكا، لاعب وسط طلائع الجيش، أو غنام محمد، لاعب وسط مودرن سبورت".

وفي خط الهجوم، طلب مدرب الزمالك عودة حسام أشرف والتعاقد مع مابولولو، لاعب الاتحاد السكندري.

كما شدد غوميز على إدارة الزمالك ضرورة الانتهاء من إنجاز هذه الصفقات في أسرع وقت، لبدء وضع خطط الفريق للموسم المقبل.

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وكان الزمالك نجح في الفوز أمس على الإسماعيلي بهدفين لهدف، في إطار الجولة رقم 30 من مسابقة الدوري المصري.

الزمالك بهذا الانتصار رفع رصيده السابع إلى 41 نقطة من 24 مباراة، بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند 31 نقطة في المركز الرابع عشر من جدول الدوري.