مصدر يحسم الأمر.. هل تفاوض جون إدوارد مع إمام عاشور؟

كشف مصدر مقرب من إمام عاشور، نجم الأهلي المصري، حقيقة ما تردد عن تفاوض جون إدوارد، المدير الرياضي للزمالك، مع اللاعب للعودة إلى الفريق الأبيض خلال المرحلة المقبلة.

وارتبط اسم إمام عاشور مؤخرا بإمكانية العودة لصفوف الفريق الأبيض، رغم تبقي 3 سنوات في عقده مع الفريق الأحمر، إذ أشارت التقارير إلى تدخل ممدوح عباس، رئيس النادي الأسبق، للتوصل مع اللاعب وحثه على عدم تمديد عقده الحالي مع الفريق الأحمر، ولكن مصادر عديدة نفت هذا الأمر.

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وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز: "كل ما تردد عن تواصل الزمالك مع إمام عاشور غير صحيح على الإطلاق".

أضاف: "إمام لم يتواصل مع جون إدوارد، المدير الرياضي للزمالك، والعكس صحيح".

وتابع المصدر: "إمام عاشور مستمر مع الأهلي ولا يرغب في الانضمام للزمالك خلال الفترة المقبلة، لكن اللاعب حال رحيله عن صفوف الفريق الأحمر سيكون للاحتراف الخارجي وليس العودة للقلعة البيضاء كما تردد".

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وكان إمام عاشور قد ارتبط في وقت سابق بالانتقال إلى صفوف نادي الأخدود السعودي، قبل أن يعلن النادي الأهلي، في بيان رسمي، فشل المفاوضات بسبب عدم وضوح تفاصيل العرض المالي.

ويعاني لاعب وسط الأهلي من إصابة في الكتف، تعرّض لها خلال مواجهة إنتر ميامي الأمريكي في الجولة الأولى من منافسات كأس العالم للأندية 2025.

وكان إمام عاشور قد انضم إلى القلعة الحمراء في صيف 2023، قادمًا من ميتيلاند الدنماركي، في صفقة اقتربت قيمتها من 3 ملايين دولار، حيث يمتد عقده مع الأهلي حتى صيف 2028.