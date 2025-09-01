ماذا لو فعلها رونالدو؟.. ميسي يهدر أغرب فرصة في تاريخه (فيديو)

شهدت مباراة إنتر ميامي ضد سياتل ساوندرز في الدوري الأمريكي فرصة ضائعة بغرابة من جانب النجم المخضرم ليونيل ميسي.

وتلقى إنتر ميامي هزيمة مريرة على يد سياتل ساوندرز بنتيجة 0-3 في بطولة كأس الدوريات.

وحصل ميسي على تمريرة في عمق دفاع سياتل وسدد في منطقة الست ياردات فوق العارضة بغرابة وسط دهشة المتابعين.

وتركت فرصة ميسي الضائعة ردود فعل واسعة من جانب جماهير فريق إنتر ميامي وأيضاً لدى متابعي الساحرة المستديرة.

وقارن المتابعون بين الفرصة الضائعة للأرجنتيني ميسي وما يقدمه البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي مع فريقه حالياً مع تألقه اللافت في الموسم الحالي.

وانضم ميسي إلى صفوف إنتر ميامي في صيف 2023 عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وخاض اللاعب صاحب الـ38 عاماً مع إنتر ميامي 73 مباراة، وسجل 61 هدفاً وقدم 29 تمريرة حاسمة.

وينتهي عقد ميسي مع إنتر ميامي في نهاية العام الحالي، وسط أنباء حول تفاوض النادي الأمريكي لتجديد عقد النجم الأرجنتيني.

وسجل ميسي هذا الموسم 22 هدفاً خلال 27 مباراة بقميص إنتر ميامي.