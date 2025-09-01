حركة تحرير السودان: أكثر من ألف شخص لقوا حتفهم في انهيار أرضي في قرية بغرب السودان

logo
رياضة

ماذا لو فعلها رونالدو؟.. ميسي يهدر أغرب فرصة في تاريخه (فيديو)

ماذا لو فعلها رونالدو؟.. ميسي يهدر أغرب فرصة في تاريخه (فيديو)
ليونيل ميسي في مباراة إنتر ميامي وسياتلالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
01 سبتمبر 2025، 10:52 م

شهدت مباراة إنتر ميامي ضد سياتل ساوندرز في الدوري الأمريكي فرصة ضائعة بغرابة من جانب النجم المخضرم ليونيل ميسي.

وتلقى إنتر ميامي هزيمة مريرة على يد سياتل ساوندرز بنتيجة 0-3 في بطولة كأس الدوريات.

أخبار ذات علاقة

لويس سواريز وميسي

وقف صامتًا.. ميسي يتجاهل سلوك لويس سواريز المشين (فيديو)

 وحصل ميسي على تمريرة في عمق دفاع سياتل وسدد في منطقة الست ياردات فوق العارضة بغرابة وسط دهشة المتابعين.

وتركت فرصة ميسي الضائعة ردود فعل واسعة من جانب جماهير فريق إنتر ميامي وأيضاً لدى متابعي الساحرة المستديرة.

أخبار ذات علاقة

ليونيل ميسي

كما فعل رونالدو.. تصرف مثير من ميسي بعد خسارة نهائي كأس الدوريات (صور)

 وقارن المتابعون بين الفرصة الضائعة للأرجنتيني ميسي وما يقدمه البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي مع فريقه حالياً مع تألقه اللافت في الموسم الحالي.

وانضم ميسي إلى صفوف إنتر ميامي في صيف 2023 عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

أخبار ذات علاقة

أليخاندرو غارناتشو

هل نصح ميسي غارناتشو بالانتقال لصفوف تشيلسي؟

 وخاض اللاعب صاحب الـ38 عاماً مع إنتر ميامي 73 مباراة، وسجل 61 هدفاً وقدم 29 تمريرة حاسمة.

وينتهي عقد ميسي مع إنتر ميامي في نهاية العام الحالي، وسط أنباء حول تفاوض النادي الأمريكي لتجديد عقد النجم الأرجنتيني.

وسجل ميسي هذا الموسم 22 هدفاً خلال 27 مباراة بقميص إنتر ميامي.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC