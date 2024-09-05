مشادة بين محمد عبد المنعم وإبراهيم حسن بعد اعتذاره عن الانضمام لمنتخب مصر

كشف مصدر عن دخول إبراهيم حسن، مدير المنتخب المصري الأول لكرة القدم، في مشادة كلامية مع محمد عبد المنعم، لاعب نيس الفرنسي، بسبب عدم انضمام اللاعب لمعسكر المنتخب المقام حاليا ضمن استعداداته لمواجهة كاب فيردي، مساء الجمعة المقبل.

ويلعب منتخب مصر يومي 6 و10 سبتمبر الجاري أمام كل من كاب فيردي وبوتسوانا ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

وأرسل محمد عبد المنعم، اعتذارًا رسميًا عن عدم الانضمام إلى صفوف منتخب مصر.

ويأتي اعتذار محمد عبد المنعم عن عدم التواجد في المنتخب المصري، لرغبته في الدخول إلى قائمة الفريق والاستعداد معهم لقادم المنافسات.

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ولكنَّ مصدرا داخل منتخب مصر قال في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، اليوم الخميس، إن "محمد عبدالمنعم تطاول على إبراهيم حسن بشكل غير لائق".

وأضاف: "إبراهيم حسن كان يتواصل معه لمعرفة أسباب عدم انضمامه للمنتخب في الفترة الماضية والانتظام في المعسكر، اللاعب بدوره أخبره بأنه أبلغ اتحاد الكرة بشكل رسمي بعدم قدرته على التواجد في المعسكر الحالي".

وأوضح المصدر، أن "إبراهيم حسن هدد عبد المنعم بعد الانضمام للمنتخب في وجود الجهاز الفني الحالي، طالما فضل الاستمرار مع ناديه".

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وهناك تواصل بين المنتخب المصري ونادي نيس الفرنسي في الساعات الماضية من أجل حل الأزمة، ولكن الأمر انتهى باعتذار اللاعب.

وكان محمد عبد المنعم قد انتقل لخوض تجربة احتراف إلى فريق نيس الفرنسي قادمًا من الأهلي خلال الانتقالات الصيفية الجارية، وخاض مباراته الأولى أمام أنجيه كبديل مساء الأحد الماضي.