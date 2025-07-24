كهربا أبرز النجوم وإيطاليا مسرح الأحلام.. كل ما تريد معرفته عن سداسي التتويج

تنطلق غداً الجمعة منافسات مرحلة سداسي التتويج لتحديد هوية بطل الدوري الليبي لكرة القدم لموسم 2024 – 2025، بمشاركة 6 أندية، هي: الأهلي طرابلس والاتحاد والهلال والسويحلي والأهلي بنغازي والأخضر.

وتقام منافسات مرحلة سداسي التتويج في مدينة ميلانو الإيطالية، وسط توقعات بمنافسة شرسة بين الفرق الستة من أجل تحقيق اللقب المحلي.

أخبار ذات علاقة مواعيد وملاعب مباريات الجولة الأولى لـ"سداسي التتويج" بالدوري الليبي

ويسلط "إرم نيوز" الضوء في السطور التالية على منافسات مرحلة سداسي التتويج، وكل الأمور المتعلقة بالمنافسات الحاسمة في صراع التتويج بلقب الدوري الليبي:

نظام البطولة

أقيمت منافسات الدوري الليبي لكرة القدم هذا الموسم بنظام مختلف بمشاركة 36 فريقاً، تم تقسيمها على أساس جغرافي بنظام المنطقتين.

وضمت منافسات المنطقة الشرقية 17 فريقاً، تم تقسيمها إلى مجموعتين الأولى بمشاركة 9 أندية والثانية بمشاركة 8 فرق، كما أن المنطقة الغربية ضمت 18 فريقاً تم تقسيمها إلى مجموعتين، وتضم كل مجموعة 9 أندية.

الخدمة الصح مش حتلقاها إلّا عندنا🤩 اربطوا الأحزمة سداسي ميلانو يقترب🤩🇮🇹 برعاية | Canmore libya #الدوري_الليبي_الممتاز Posted by ‎الدوري الليبي الممتاز ‎ on Wednesday, July 23, 2025

وأقيمت تصفيات المنطقتين الشرقية والغربية مع نهاية منافسات مرحلة المجموعات، وأسفرت عن تأهل 6 أندية إلى مرحلة سداسي التتويج، التي تحسم هوية بطل الدوري الليبي بجانب مشاركة المتصدر والوصيف في دوري أبطال إفريقيا، بينما يلعب صاحبا المركزين الثالث والرابع في الكونفدرالية الإفريقية.

أزمات تنظيمية

خيّمت الأزمات التنظيمية على الأجواء قبل بدء مرحلة سداسي التتويج، بعد أن قرر الاتحاد الليبي إقامتها في إيطاليا على غرار الموسم الماضي، ثم نشبت بعض الخلافات أدت لإعلان التراجع عن الأمر وإقامتها في ليبيا.

وانتهى الأمر بإقامة مرحلة السداسي في مدينة ميلانو الإيطالية، بعد الحصول على الموافقات اللازمة، ولكن الأزمات لم تتوقف عند هذا الحد، بل شهدت الساعات الماضية انتقادات واسعة لأرضية ملاعب التدريب ومقار الإقامة من جانب مسؤولي الفرق المشاركة.

أخبار ذات علاقة صور صادمة وتجهيزات ضعيفة تفجّر غضباً قبل سداسي التتويج بالدوري الليبي

ووصل الأمر لتهديد نادي الأهلي بنغازي بالانسحاب وعدم خوض منافسات المرحلة الحاسمة، كما أن الصربي زوران مانولوفيتش، المدير الفني للهلال، أكد في تصريحات لحساب ناديه عبر موقع فيسبوك أن ما حدث عار على الكرة الليبية، موضحاً أن مستوى ملاعب التدريب لا يليق بفرق الدرجة السابعة.

وتدخل الاتحاد الليبي لكرة القدم باجتماعات مكثفة مع مسؤولي الأندية المشاركة، وإجراء قرعة ملاعب مباريات تلك المرحلة.

صراع خارج الخطوط

مرحلة سداسي التتويج ستسفر عن بطل مختلف عن النسخة الماضية، في ظل غياب نادي النصر حامل اللقب عن المرحلة الحاسمة.

وتشهد مباريات سداسي التتويج صراعاً مثيراً خارج الخطوط في ظل حضور العديد من الأسماء التدريبية اللامعة، على رأسها المصري حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي طرابلس، الذي سبق له قيادة منتخب بلاده، بجانب الأهلي المصري والصفاقسي التونسي والزوراء العراقي والمريخ السوداني.

ويقود سفينة الاتحاد المدرب الليبي حمدي بطاو خلفاً للإسباني خوان كارلوس غاريدو، أملاً في اقتناص اللقب، كما أن الهلال يقوده المدير الفني الصربي زوران مانولوفيتش وهو أيضاً مدرب له عدة تجارب في قارة إفريقيا.

ويقود فريق الأهلي بنغازي المدرب الليبي ناصر الحضيري الذي يملك أيضاً خبرات مميزة في الكرة الليبية، كما أن فريق السويحلي استعان بخبرات المدرب التونسي فتحي الجبال الذي سبق له التتويج بلقب الدوري السعودي مع الفتح.

ويقود الجزائري رضا بن دريس تدريب فريق الأخضر، في مهمة تبدو صعبة ولكن الفريق يملك طموحات كبيرة من أجل المنافسة.

نجوم لامعة

تضم الفرق الستة عدة نجوم لامعة تملك الخبرات، على رأسهم الأنغولي مابولولو هداف الأهلي طرابلس، الذي تألق في كأس الأمم الإفريقية الماضية، بجانب الجزائري إسماعيل بلقاسمي ومؤيد اللافي وحمدو الهوني والتونسي غيلان الشعلالي، في صفوف فريق المدرب حسام البدري.

ويضم أيضاً فريق الاتحاد عدة عناصر مميزة، مثل المصري محمود عبد المنعم "كهربا" والثنائي المغربي نوفل الزرهوني ومحمد زريدة، كما يراهن السويحلي على قدرات هدافه المالي فيلي تراوري بجانب خبرات المغربي أيمن الحسوني وأيضاً سرعات الجناح إسماعيل التاجوري.

أخبار ذات علاقة ملعب مخصص للسيدات يستضيف مباريات "سداسي التتويج" بالدوري الليبي

ويعول الأهلي بنغازي على قدرات مهاجمه الفلسطيني زيد قنبر والسوداني محمد أبو عاقلة وأسامة بلعيد، كما أن الهلال لديه خبرات مميزة متمثلة في فيصل البدري والموريتاني هيمايا تانغي.

ويقود أحلام الأخضر اللاعب التونسي بلال الماجري والأنغولي آري بابل؛ أملاً في اقتناص اللقب.