من الأسوأ إلى الأفضل في دقائق.. لماذا "انفجر" ماركوس راشفورد أمام نيوكاسل؟

صنع الإنجليزي ماركوس راشفورد، نجم نادي برشلونة، الحدث في مباراة الجولة الأولى من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا 2025 ـ 2026 عندما أحرز ثنائية رائعة قاد بها فريقه للفوز على مضيفه نيوكاسل (2 ـ 1) اليوم الخميس في ملعب سانت جيمس بارك.

ورغم أن المؤشرات الأولى من المباراة التي غاب عنها أيقونة برشلونة لامين يامال للإصابة، لم تكون توحي بأي أداء لافت للمهاجم السابق لمانشستر يونايتد، فإن الثلث الأخير من المباراة شهد انفجار الاعب الإنجليزي بهدفين حمل كلاهما لمسة فنية مذهلة.

وتقدم راشفورد، المعار لبرشلونة من المان يونايتد بالهدف الأول في الدقيقة 58 قبل أن يسدد كرة بسرعة الصاروخ تجاه مرمى نيوكاسل محرزا هدفا خرافيا بعد هدفه الأول بتسع دقائق.

لحظات قبل العاصفة

ولم يقدم راشفورد منذ مجيئه إلى برشلونة المستوى الذي انتظره منه عشاق النادي ومدربه ومسؤوليه، إذ بدأ بخطوات خجولة مشواره الأول خارج البريمرليغ وباستثاء تمريرة حاسمة واحدة في الفوز على فالنسيا الأحد الماضي (6 ـ 0) لم يضع اللاعب بصمته بالمرة.

ويعتبر الكثير من المتابعين أن ظهور راشفورد في 10 دقائق تقريبا بشكل متوهج أمام نيوكاس يعود بالأساس إلى الثقة العالية التي منحه إياها مدربه هانزي فليك قبل المباراة.

وحين سئل في المؤتمر الصحفي عن غياب لامين يامال وتداعياته على المدّ الهجومي لبرشلونة، قال فليك "لدينا راشفورد"، ما منح الأخير جرعة زائدة من الثقة التي ظهر منسوبها على ملعب سانت جيمس بارك خصوصا في الهدف الثاني عندما راوغ بمفرده الدفاع وسدد كرة حصل بها على هدف خرافي.

نيوكاسل: منافس مفضل؟

ومن بين أسباب تألق النجم الإنجليزي العائد إلى تشكيلة منتخب الأسود الثلاثة هي معرفته بأجواء ملعب سانت جيمس بارك معقل نيوكاسل إذ خاض الفتي الذهبي لليونايتد الكثير من المباريات أمام خصم برشلونة اليوم.

وعلى امتداد مسيرته مع مانشستر يونايتد، خاض راشفورد 15 مباراة كاملة أمام نيوكاسل يونايتد حقق فيها 9 مساهمات تهديفية بواقع ‏5 أهداف و4 تمريرات حاسمة وهي نسبة نجاح عالية جدا استحضرها المهاجم اليوم ليضيف هدفين إلى رصيده في شباك منافسه المفضل.

الانقضاض على الفرص الفريدة

من المعلوم أن حلول ماركوس راشفود في برشلونة جاء بعد فترة صعبة جدا مر بها اللاعب البالغ من العمر 28 عاما، والتي أعقبت مرحلة من الخلافات مع مدربه روبن أموريم وفترة كارثية لليونايتد في الموسم الماضي.

وانتقل راشفورد إلى برشلونة على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو 2026 مع خيار الشراء وهو حافز إضافي نحو التألق للبقاء في الفريق الكتالوني.

ونجح راشفورد بالفعل في تحقيق أول خطواته نحو الإقناع في تجربته الأولى خارج إنجلترا بعدما أحسن الرد على الانتقادات اللاذعة خلال بداية مشواره مع الفريق في موسم 2025 ـ 2026.

وبدا اللاعب في حاجة ماسة لخطف الأضواء في موقعة نيوكاسل لإثبات ذاته بعد كثرة الانتقادات خصوصا أنه لم يحرز أي هدف في 4 مباريات في الدوري الإسباني رغم أن برشلونة سجل 13 هدفا حتى الآن.