آخرهم ساري.. 10 مدربين سابقين لتشيلسي عاطلون عن العمل في صيف 2024

كشف تقرير نشرته صحيفة "ديلي مايل" البريطانية أن 10 مدربين سابقين لتشيلسي الإنجليزي سيكونون من دون فرق، قبل افتتاح الموسم الكروي 2024 ـ 2025، وذلك بعد التحاق الإسباني رافائيل بينيتيز والإيطالي ماوريسيو ساري بقائمة المديرين الفنيين الذين تم عزلهم من مناصبهم في الموسم الماضي.

واستقال ماوريسيو ساري من تدريب لاتسيو الإيطالي، فيما أُقيل رافائيل بينيتيز من تدريب سلتا فيغو الإسباني، بداية الأسبوع الجاري؛ لسوء النتائج، لكن المثير في الأمر أن كليهما كان مدربا سابقا للبلوز، وخاض تجربة لم تكلل بالنجاح، فيما سيكون القاسم المشترك بينهما أنهما عاطلان ـ على الأقل حتى الآن ـ عن العمل قبل انطلاق الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "ديلي مايل" إن "رافا بينيتيز وماوريسيو ساري انضما هذا الأسبوع إلى القائمة الموسعة لمدربي تشيلسي السابقين الذين فقدوا وظائفهم، التي تضم 10 أسماء سيكونون من دون فريق في الصيف المقبل، وذلك منذ 2011، عندما كان الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدرب الحالي لريال مدريد، آخر من حقق النجاح في ستامفورد بريدج، وحافظ على مناصبه.

ووفقا لتقرير الصحيفة البريطانية، ضمت قائمة المدربين العشرة العاطلين عن النشاط حاليا، وسبق لهم الإشراف على تشيلسي، كلا من الألماني توماس توخيل، الذي قاد الفريق إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا 2021، والذي تأكد رحيله عن بايرن ميونخ نهاية الموسم الحالي، والبرتغالي جوزيه مورينيو، وأندريه فيلاس بواش، والإيطالي روبرتو دي ماتيو، قائد ملحمة دوري الأبطال (2012)، ومواطنه أنطونيو كونتي، فضلا عن الهولندي غوس هيدينك الذي أقيل من مهامه نهاية موسم 2015 ـ 2016، والإنجليزي غراهام بوتر.

وسيكون المدربون العشرة، الذين يتقدمهم الإسباني رافائيل بينيتيز، من دون عقود قبل حلول موسم 2024 ـ 2025، إلا إذا حصلت مستجدات في الصيف المقبل، وخلال فترة التحضير للموسم الجديد.