كشفت تقارير إخبارية سر جمود ميركاتو نادي الاتحاد السعودي هذا الموسم، إذ يبقى الفريق الوحيد بين الأندية السعودية الذي لم يبرم أي صفقات أجنبية خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأعربت جماهير نادي الاتحاد السعودي عن ضيقها الشديد خلال الفترة الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي، في ظل عدم توجه الإدارة الرياضية لضم لاعبين جدد والاكتفاء بأجانب الموسم الماضي، رغم تحقيق الفريق بطولتي الدوري وكأس الملك.

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ووفقًا لما ذكرته صحيفة "المدينة" في تقرير لها، فإن إدارة نادي الاتحاد قررت تأجيل تقييم المحترفين الأجانب، والبت في احتياجات الفريق من التدعيمات الأجنبية الجديدة، إلى ما بعد منافسات كأس السوبر السعودي، مستفيدة من تمديد فترة الانتقالات الصيفية حتى 10 سبتمبر المقبل.

وأوضحت أن النادي لم يتحرك بقوة في الميركاتو الحالي؛ بسبب محدودية الدعم المالي المتاح من قبل لجنة الاستقطاب.

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واختتم الفريق الأول لنادي الاتحاد معسكره الإعدادي في البرتغال، حيث أجرى سلسلة من التدريبات المكثفة والمباريات الودية لرفع الجاهزية الفنية والبدنية، وسيواصل الفريق تدريباته في جدة لاستكمال الاستعدادات قبل السفر إلى هونغ كونغ، حيث سينافس الاتحاد في بطولة كأس السوبر السعودي.

ومن المتوقع أن يضع الجهاز الفني اللمسات الأخيرة على التشكيلة الأساسية للفريق خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لخوض المنافسات الرسمية للدفاع عن لقبي الدوري والكأس والمشاركة بقوة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.