تطورات جديدة في صفقة انتقال يحيى عطية الله إلى الأهلي المصري

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير عن تطورات جديدة بشأن صفقة انتقال المغربي يحيى عطية الله، لاعب سوتشي الروسي، إلى الأهلي المصري، في سوق الانتقالات الحالي.

وظهر عطية الله على طاولة مفاوضات النادي الأهلي، ليكون أحد أهم الخيارات لتدعيم الصفوف الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الساعات الماضية، شهدت تواتر أنباء حول انفراجة في المفاوضات بين الأهلي والنادي الروسي من أجل ضم النجم المغربي.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "الأهلي فتح خطوط الاتصال مجددًا مع يحيى عطية الله، وبدأت الأمور تقترب وقد تكون الصفقة إعارة لمدة عام، والأيام المقبلة ستشهد تطورات جديدة بشأنها".