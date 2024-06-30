تطورات جديدة في صفقة انتقال يحيى عطية الله إلى الأهلي المصري
كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير عن تطورات جديدة بشأن صفقة انتقال المغربي يحيى عطية الله، لاعب سوتشي الروسي، إلى الأهلي المصري، في سوق الانتقالات الحالي.
وظهر عطية الله على طاولة مفاوضات النادي الأهلي، ليكون أحد أهم الخيارات لتدعيم الصفوف الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
الساعات الماضية، شهدت تواتر أنباء حول انفراجة في المفاوضات بين الأهلي والنادي الروسي من أجل ضم النجم المغربي.
وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "الأهلي فتح خطوط الاتصال مجددًا مع يحيى عطية الله، وبدأت الأمور تقترب وقد تكون الصفقة إعارة لمدة عام، والأيام المقبلة ستشهد تطورات جديدة بشأنها".
ويأمل مارسيل كولر، مدرب الأهلي، أن تُكلل مفاوضات مسؤولي الأهلي الحالية بالنجاح من أجل ضم ظهير أيسر، بعدما شدد المدرب السويسري على ضرورة تدعيم هذا المركز خلال فترة الانتقالات الصيفية التي ستنطلق بعد أسابيع قليلة.
وينتظر الأهلي حسم صفقة الظهير الأيسر، باعتبار أن هذا المركز بات يحتاج إلى تدعيم فورًا، وبلاعب صاحب إمكانيات قوية بعد إصابة النجم التونسي علي معلول بقطع في وتر أكيلس.
ويسعى الأهلي لحسم العديد من الصفقات بناءً على رغبة من جانب كولر، وكانت إدارة النادي الأهلي قاب قوسين أو أدنى من التعاقد مع المدافع الجزائري زين الدين بلعيد، مدافع فريق اتحاد العاصمة قبل أن يحسم اللاعب أموره ويقرر الاحتراف في الدوري البلجيكي.
وانضم عطية الله قادمًا من الوداد إلى سوتشي في يناير الماضي، وخاض فقط 8 مباريات وسجل هدفًا وحيدًا.
وارتبط اسم المغربي من قبلُ بالانتقال للأهلي، وكذلك أكثر من ناد سعودي، لكن دون أن تتم الصفقة.