ظهرت بالكوفية...ابنة غوارديولا تخطف الأضواء بمناصرتها لفلسطين (صور)

ولم يكن ظهور ماريا بالكوفية الفلسطينية هي المرة الأولى التي أظهرت فيها دعمها للقضية، بل كانت نشرت سابقًا العديد من الصور، وألقت الضوء عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي على ضحايا الحرب على غزة.

وكان من أبرز صور هذا الدعم، الصورة التي نشرتها بعد أيام من الحرب على غزة والتي تظهر بها طفلة فلسطينية تنتظر قصف منزلها وتحمل لافتة مكتوبًا عليها: "قتل الأطفال ليس دفاعًا عن النفس".

وأيضًا قبل يومٍ واحد من نشر ماريا صور الاحتفال بتحقيق فريق السيتي لقب الدوري الإنجليزي، نشرت صورة لقلادة ذهبية ترتديها مزينة بقلب وردي اللون مكتوب عليه "فلسطين حرة".

وتعد الابنة الكبرى للمدرب الإسباني، والبالغة من العمر 23 عامًا، عارضة أزياء وخريجة في مجال الأزياء والتصميم.