الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا
يستضيف الأهلي المصري منافسه الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023.
وتقام المباراة اليوم الجمعة الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.
وتنقل المباراة على قناة beIN Sports HD 4 بتعليق محمد بركات.
ويضم نصف النهائي الثاني الوداد البيضاوي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.
وسبق أن تقابل الأهلي والترجي في عديد المرات في دوري أبطال أفريقيا آخرها في نسخة 2021 حيث فاز الأهلي 1/0 ذهابا في تونس و3/0 في مصر.
وقبلها في نهائي 2018 وفاز الترجي 3/0 ذهابا وفاز الأهلي 1/0 إيابا.
وبالمجمل، التقى الأهلي والترجي 20 مرة في دوري أبطال أفريقيا، بجانب مواجهتين في الكونفدرالية، فاز الأهلي في 10 مرات، وفاز الترجي 4 مرات وانتهت 8 لقاءات بالتعادل.
وسجل الأهلي في هذه المواجهات 26 هدفا، بينما هز الترجي الشباك الحمراء 15 مرة.
والأهلي هو البطل التاريخي لدوري أبطال أفريقيا برصيد 10 ألقاب مقابل 5 لكل من الترجي ومازيمبي و4 للترجي.
ومن المقرر أن يقام ذهاب نهائي النسخة الحالية يوم الأحد 4 يونيو 2023، على أن تقام مباراة الإياب يوم الأحد 11 يونيو 2023.