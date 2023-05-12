الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا

وسبق أن تقابل الأهلي والترجي في عديد المرات في دوري أبطال أفريقيا آخرها في نسخة 2021 حيث فاز الأهلي 1/0 ذهابا في تونس و3/0 في مصر.

وقبلها في نهائي 2018 وفاز الترجي 3/0 ذهابا وفاز الأهلي 1/0 إيابا.

وبالمجمل، التقى الأهلي والترجي 20 مرة في دوري أبطال أفريقيا، بجانب مواجهتين في الكونفدرالية، فاز الأهلي في 10 مرات، وفاز الترجي 4 مرات وانتهت 8 لقاءات بالتعادل.

وسجل الأهلي في هذه المواجهات 26 هدفا، بينما هز الترجي الشباك الحمراء 15 مرة.

والأهلي هو البطل التاريخي لدوري أبطال أفريقيا برصيد 10 ألقاب مقابل 5 لكل من الترجي ومازيمبي و4 للترجي.

ومن المقرر أن يقام ذهاب نهائي النسخة الحالية يوم الأحد 4 يونيو 2023، على أن تقام مباراة الإياب يوم الأحد 11 يونيو 2023.