رسالة غامضة من مبابي إلى لاعبي فرنسا قبل مواجهة هولندا في اليورو
أثار النجم الفرنسي كيليان مبابي مخاوف متزايدة في أوساط الجماهير الفرنسية ومحيط منتخب الديكة وذلك بعد تباين المعلومات بخصوص قدرته على المشاركة في مباراة هولندا، يوم الجمعة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لكأس أمم أوروبا 2024.
وتعرّض مبابي إلى الإصابة بكسر على مستوى الأنف في المباراة الأولى التي فازت فيها فرنسا على النمسا (1 ـ 0)، قبل أن يطمئن الاتحاد الفرنسي مشجعي فرنسا بالقول إن مبابي لن يجري عملية جراحية لكنه سيلعب مباراة هولندا مرتديًا قناعًا واقيًا مثلما يفعل اللاعبون عند التعرض لإصابات على مستوى الوجه.
وقبل المواجهة المرتقبة أمام هولندا من أجل الانفراد بصدارة المجموعة الرابعة وجه مبابي رسالة خاصة وغامضة لزملائه وذلك عبر حسابه على منصة "إنستغرام" أثار فيها جدلاً حول مشاركته أساسيًا في المباراة أو بقائه على مقاعد البدلاء
وقالت تقارير إخبارية فرنسية إن قائد فرنسا ترك كل الاحتمالات جائزة قبل قمة الجمعة عندما كتب عبر حسابه على إنستغرام: "بدون مخاطرة لا تأتي الانتصارات". غم أن كلامه كان يلمح إلى أنه سيجازف بالمشاركة وفق التقارير ذاتها.
وعلى منوال كيليان مبابي، نشر حساب المنتخب الفرنسي على منصة "إكس" تغريدة أثارت مزيدًا من الشكوك وذلك من خلال نشر صورة يظهر فيها النجم الفرنسي على أرض الملعب وهو جالس على الأرض بعد إصابته مرفقة برمز تعبيري “الساعة الرملية" التي تدل على انتظار اللحظة الحاسمة.