رسالة غامضة من مبابي إلى لاعبي فرنسا قبل مواجهة هولندا في اليورو

أثار النجم الفرنسي كيليان مبابي مخاوف متزايدة في أوساط الجماهير الفرنسية ومحيط منتخب الديكة وذلك بعد تباين المعلومات بخصوص قدرته على المشاركة في مباراة هولندا، يوم الجمعة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لكأس أمم أوروبا 2024.

وتعرّض مبابي إلى الإصابة بكسر على مستوى الأنف في المباراة الأولى التي فازت فيها فرنسا على النمسا (1 ـ 0)، قبل أن يطمئن الاتحاد الفرنسي مشجعي فرنسا بالقول إن مبابي لن يجري عملية جراحية لكنه سيلعب مباراة هولندا مرتديًا قناعًا واقيًا مثلما يفعل اللاعبون عند التعرض لإصابات على مستوى الوجه.

وقبل المواجهة المرتقبة أمام هولندا من أجل الانفراد بصدارة المجموعة الرابعة وجه مبابي رسالة خاصة وغامضة لزملائه وذلك عبر حسابه على منصة "إنستغرام" أثار فيها جدلاً حول مشاركته أساسيًا في المباراة أو بقائه على مقاعد البدلاء