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رياضة

تغطية مباشرة.. مباراة الأرجنتين وكولومبيا في نهائي كوبا أمريكا 2024

تغطية مباشرة.. مباراة الأرجنتين وكولومبيا في نهائي كوبا أمريكا 2024
جمهور كولومبياالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
14 يوليو 2024، 11:24 م

يترقب عشاق الساحرة المستديرة وجبة كروية دسمة بمواجهة من العيار الثقيل تجمع بين منتخبي الأرجنتين وكولومبيا فجر الاثنين على ملعب "هارد روك" في نهائي بطولة كوبا أمريكا في نسختها الحالية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويحلم المنتخب الأرجنتيني بالحفاظ على لقب كوبا أمريكا للنسخة الثانية على التوالي بعد تتويجه باللقب في نسخته الماضية بالبرازيل عام 2021 تحت قيادة مدربه الحالي ليونيل سكالوني.

ويتطلع راقصو التانغو للانفراد بصدارة المنتخبات الأكثر تتويجًا باللقب حال الفوز بالبطولة القارية برصيد 16 نسخة، كما أن الفوز بالنسخة الحالية سيكون أول تتويج بنسختين متتاليتين للأرجنتين منذ نسختي 1991 و1993.

في المقابل، يأمل منتخب كولومبيا استعادة لقب كوبا أمريكا الغائب عن أحضانه منذ تتويجه الوحيد في نسخة 2001.

ويقود منتخب كولومبيا المدرب الأرجنتيني نيستور لورينزو الباحث عن تحقيق اللقب أمام منتخب بلاده.

وتتابع "إرم نيوز" أحداث مباراة الأرجنتين وكولومبيا في نهائي كوبا أمريكا 2024 خلال السطور القادمة:

ميسي وجيمس رودريغيز على رأس التشكيل الرسمي للمباراة

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ميسي أثناء تدريبات الإحماء قبل اللقاء

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