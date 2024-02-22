"اليوم مع شريكي".. رونالدو ونجله يبرزان عضلاتهما في الجيم (صور)
استعرض رونالدو عضلات جسده رفقة نجله
نشر كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، صورا من صالة الألعاب الرياضية، رفقة نجله كريستيانو جونيور.
واستعرض رونالدو عضلات جسده رفقة نجله؛ حيث ظهرا عاريان من الجزء العلوي من الجسم.
ويمتاز رونالدو ببنية جسدية قوية للغاية، وهو أحد أكثر الرياضيين اهتماما بلياقتهم البدنية على الإطلاق؛ ما سمح له بالاستمرار في اللعب على مستوى عال.
ويبدو أن كريستيانو جونيور قد سار على نهج والده، إذ يمتاز بجسد قوي أيضا.
ويلعب كريستيانو رونالدو جونيور في نادي النصر السعودي تحت 13 عاما، حيث توج مؤخرا مع ناديه بلقب دوري البراعم.
وظهر كريستيانو جونيور رفقة زملائه مع الفريق الأول قبل مباراة الفتح؛ لتكريمهم بمناسبة فورهم باللقب.
وعلق رونالدو على صورتيه رفقة نجله: "اليوم مع شريكي".