"اليوم مع شريكي".. رونالدو ونجله يبرزان عضلاتهما في الجيم (صور)

ويمتاز رونالدو ببنية جسدية قوية للغاية، وهو أحد أكثر الرياضيين اهتماما بلياقتهم البدنية على الإطلاق؛ ما سمح له بالاستمرار في اللعب على مستوى عال.

ويبدو أن كريستيانو جونيور قد سار على نهج والده، إذ يمتاز بجسد قوي أيضا.