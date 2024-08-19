يبدو أن غابرييلي ميراندا، صديقة البرازيلي إندريك فيليبي، نجم ريال مدريد، بدأت تحصد ثمار علاقتها بالنجم الشاب، خاصة بعد انتقاله للميرنغي.

وحققت غابرييلي ميراندا مؤخرًا إنجازًا كبيرًا عبر حسابها على منصة "إنستغرام"، فقد تجاوزت عارضة الأزياء، البالغة من العمر 21 عامًا، حاجز المليون متابع على منصة التواصل الاجتماعي، ما يعزز مكانتها كنجمة صاعدة في عالم زوجات وصديقات لاعبي كرة القدم.

وازدادت شهرة غابرييلي بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد حضورها في العرض الرسمي لتقديم إندريك في ملعب "سانتياغو برنابيو"، كما يظهر تأثيرها المتزايد على وسائل التواصل الاجتماعي بأنها ليست مجرد صديقة لنجم كرة القدم، بل هي شخصية مستقلة تلهم متابعيها بمحتوى يتعلق بالموضة ونمط الحياة والتغذية.

ووفقًا للتقارير، تخطط غابرييلي للانتقال إلى إسبانيا لبدء فصل جديد في حياتها مع إندريك، البالغ من العمر 18 عامًا.

وكان الثنائي ألمحا قبل عدة أشهر إلى أنهما وقّعا نوعًا من "عقد المواعدة" الذي يحدد شروطًا وقيودًا معينة لتركيز علاقتهما والتحكم في الضغط الإعلامي.

وقد بدأ الاثنان التعارف في أكتوبر من العام الماضي، وكان لديها ما يقرب من 150 ألف متابع على "إنستغرام"، ولكن مع ظهورها العلني برفقة اللاعب الشاب، وصل عدد متابعيها إلى عدد ضخم، وأصبحت أكثر شهرة وبصورة لافتة بعد أن حدث التقارب بينهما.

غابرييلي هي موديل لعدد من متاجر الملابس والإكسسوارات، بالإضافة إلى ماركات المجوهرات الشهيرة، كما أصبح اسمها معروفًا في مجال التجميل، وهي علامة تجارية للفتاة العشرينية، في عالم مستحضرات التجميل ومنتجات الشعر.

واعتادت صديقة إندريك على حضور مبارياته مع ريال مدريد، كما ظهرت بجواره في كافة المناسبات حتى قبل مغادرته إلى إسبانيا.

وحضرت غابرييلي مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو الأرض الذي أقيم في تجربة ودية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال معسكر الإعداد للموسم الحالي.

وقدّم "الملكي" رسميًّا موهبته الجديدة بتاريخ الـ27 من يوليو الماضي أمام 45 ألفًا من جماهير الفريق، الذين احتشدوا للترحيب بإندريك.

ووقع المهاجم البرازيلي القادم من بالميراس مع ريال مدريد على عقد طويل الأمد، حيث سيظل لاعبًا في "سانتياغو بيرنابيو" لمدة ستة مواسم؛ ما يعني أن عقده سيستمر حتى يونيو 2030.