سعد الشهري يصدم كريستيانو: ميتروفيتش أفضل من رونالدو (فيديو)

وجه سعد الشهري، مدرب المنتخب السعودي الأولمبي السابق، صدمة قوية إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد تألق الصربي ألكساندر ميتروفيتش نجم الهلال.

ميتروفيتش قاد الهلال حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، لتحقيق فوز صعبا 3-2 على ضمك ضمن الجولة الثانية من المسابقة على ملعب المملكة أرينا، بعد أن تراجع أصحاب الأرض في النتيجة قبل نحو ربع ساعة على النهاية.

وكان ميتروفيتش قد سجل هدف فريقه الأول من ضربة رأس في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، بعد تسديدة من محمد القحطاني اصطدمت بالدفاع ووصلت إلى ميتروفتيش.

ثم أحرز ميتروفيتش هدف الفوز للهلال في الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

وقال الشهري بعد المباراة إن ميتروفيتش هو أفضل لاعب حاليًا في الدوري السعودي يشغل مركز "رأس الحربة رقم 9".

وأضاف: "هو أفضل من كريستيانو رونالدو في هذا المركز".

يذكر أن ميتروفيتش قد نجح في فض الشراكة مع رونالدو، في صراع ترتيب هدافي الدوري السعودي، بعد أن أحرز هدفين للهلال أمام ضمك.

ورفع ميتروفيتش رصيده إلى 4 أهداف في المركز الأول، تاركًا رونالدو في المركز الثاني برصيد هدفين.

وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى ست نقاط بعد فوزه على الأخدود في الجولة الأولى، في حين لا يزال ضمك بلا نقاط عقب هزيمتين.