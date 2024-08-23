نجم الأهلي السعودي يحسم موقفه بشأن عروض الرحيل | إرم نيوز

تلقَّى أحد نجوم فريق الأهلي السعودي عدة عروض لمغادرة أسوار الفريق في الموسم المقبل.

ويستعد الأهلي لافتتاح مشواره في الدوري السعودي بخوض مباراة ضيفه العروبة، مساء اليوم الجمعة، في الجولة الأولى.

ولعب الأهلي منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي ، وخسر أمام الهلال بركلات الترجيح بعدما تعادل الفريقان في الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة 1-1.

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وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عن موقف اللاعب التركي ميريح ديميرال مدافع الأهلي بشأن عروض الرحيل إلى أوروبا التي تلقّاها في الفترة الماضية.

وقال رومانو عبر حسابه على موقع "إكس" إن ديميرال حسم موقفه بشأن العروض التي تلقّاها بعد تألقه في بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" التي أقيمت، مؤخرًا، في ألمانيا.

وأشار إلى أن ديميرال استقر على البقاء مع الأهلي السعودي، ورفض أي عروض للرحيل خلال الموسم الحالي.

وارتبط اسم ديميرال بالرحيل إلى الدوري التركي في الموسم الجديد بعد تلقيه اهتمامًا من أندية كبرى هناك، على رأسها فنربخشة، وغلطة سراي.

وتألق ديميرال بشكل لافت مع منتخب تركيا خلال البطولة القارية، وساهم في وصول بلاده إلى ربع النهائي.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت، في وقت سابق، لرغبة المدرب الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للأهلي في الإطاحة بالمدافع التركي في الموسم الحالي.