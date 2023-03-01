كيف تعاملت زوجة أشرف حكيمي مع مزاعم تورطه في قضية اغتصاب؟
تستمتع هبة عبوك زوجة أشرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان جيرمان بوقتها في دبي مع أبنائهما في الوقت الذي يخضع فيه الدولي المغربي للتحقيق بتهمة اغتصاب قد تلقي به في السجن وتنهي علاقته الزوجة مع الممثلة الإسبانية.
وقالت صحيفة "لو بارزيان" الفرنسية إن الادعاء الفرنسي بدأ تحقيقا بشأن مزاعم اغتصاب ضد حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، إذ زعمت فتاة تبلع من العمر 24 عاما تعرضها للاغتصاب من اللاعب البالغ عمره 24 عاما في منزله يوم السبت الماضي بينما تقضي زوجته الممثلة الشهيرة البالغ عمرها 36 عاما إجازة في دبي مع طفليهما أمين ونعيم.
وذكر موقع principal الكتالوني أن هبة عبوك تستمتع بالحياة على شواطئ دبي مع طفليها وتشرب ماء جوز الهند وتسبح في حوض السباحة مع الأطفال، وذلك من خلال نشر صور لها مع طفليها عبر حسابها على إنستغرام.
وقد غادرت عبوك مع طفليها إلى الإمارات قبل أيام دون حكيمي الذي مكث في باريس يتعافى من إصابة منعته من المشاركة في الفوز على أولمبيك مرسيليا يوم الأحد الماضي في الدوري الفرنسي.
لكن الشكوى بشأن الاغتصاب المزعوم تدعي أن الواقعة حدثت يوم السبت الماضي، 25 فبراير/شباط ، مع غياب الأسرة وهو وحده في المنزل.
وكالمعتاد ذهب حكيمي إلى حفل الاتحاد الدولي (الفيفا) لاختيار الأفضل في 2022 يوم الإثنين، وقد دخل ضمن التشكيلة المثالية للعام وذهب الحفل بمفرده، حيث مازالت هبة عبوك وأطفالها في دبي.
وتحتفظ هبة عبوك وحكيمي بأسرار حياتهما الخاصة بعيدا عن الأضواء ولم يتحدثا أبدا عما يحدث في المنزل خلف الأبواب المغلقة. وبعيدا عن الطفلين اللذين يظهران غالبًا على شبكاتهما الاجتماعية، من المعروف أيضًا أن الزوجين قد تزوجا في عام 2019.
وبعد أربع سنوات، يترك الاتهام بالاغتصاب علاقتهما الآن في طريق مسدود ومستقبل غير مؤكد يجمع بين عبوك التي تكبر حكيمي بنحو 12 عاما.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدا فيه اللاعب المغربي سعيدا خلال الحفل الذي أقيم في العاصمة الفرنسية، وكان ذلك قبل وقت قصير من نشر الصحيفة الفرنسية معلومات أشارت مباشرة إلى أنه يخضع للتحقيق في قضية اغتصاب.
كما علمت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن لاعب ريال مدريد السابق هادئ للغاية على الرغم من الأنباء حول القضية التي ستكون بالفعل في أيدي النيابة.
ومع ذلك، يؤكد حكيمي أن مزاعم الاغتصاب المزعومة خاطئة تماما ويثق في براءته.
وحسب رواية صاحبة الشكوى، أنها تقدمت بالشكوى في اليوم التالي للقاء مع حكيمي أي يوم الأحد، حيث ذهبت إلى مركز الشرطة، بعد أن ذهبت صديقة لها، حسب ما ورد في صحيفة "لو باريزيان" ، إلى منزل حكيمي لمساعدتها.