كيف تعاملت زوجة أشرف حكيمي مع مزاعم تورطه في قضية اغتصاب؟

وقالت صحيفة "لو بارزيان" الفرنسية إن الادعاء الفرنسي بدأ تحقيقا بشأن مزاعم اغتصاب ضد حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، إذ زعمت فتاة تبلع من العمر 24 عاما تعرضها للاغتصاب من اللاعب البالغ عمره 24 عاما في منزله يوم السبت الماضي بينما تقضي زوجته الممثلة الشهيرة البالغ عمرها 36 عاما إجازة في دبي مع طفليهما أمين ونعيم.

وذكر موقع principal الكتالوني أن هبة عبوك تستمتع بالحياة على شواطئ دبي مع طفليها وتشرب ماء جوز الهند وتسبح في حوض السباحة مع الأطفال، وذلك من خلال نشر صور لها مع طفليها عبر حسابها على إنستغرام.

وقد غادرت عبوك مع طفليها إلى الإمارات قبل أيام دون حكيمي الذي مكث في باريس يتعافى من إصابة منعته من المشاركة في الفوز على أولمبيك مرسيليا يوم الأحد الماضي في الدوري الفرنسي.