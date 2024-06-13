مفاجأة مدوية.. الاتحاد السعودي يخطف نجم ريال مدريد قبل النصر

وقالت الصحيفة الفرنسية، إن نادي الاتحاد السعودي أتم اتفاقه بالفعل مع ناتشو مدافع وقائد نادي ريال مدريد، للانضمام إلى الفريق مع بداية الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد ناتشو مع ريال مدريد في نهاية شهر يونيو الجاري، ويحق له الرحيل لأي فريق مجانًا.

ودخل نادي النصر السعودي في مفاوضات قوية مع ناتشو، منذ فترة طويلة، وكان اللاعب مترددًا خاصة بعد وصول عروض عدة له من الدوري الأمريكي.

ولكن صحيفة "ليكيب" نشرت تقريرًا مساء اليوم الخميس، قالت فيه إن نادي الاتحاد حصل بالفعل على موافقة اللاعب على الانضمام للفريق، واللعب بجوار كريم بنزيما.

ولم تكشف الصحيفة المزيد من التفاصيل، إلا أنها أكدت أن نادي الاتحاد بات الأقرب لضم اللاعب، ما تسبب في صدمة قوية لنادي النصر الذي كان يرغب في ضم اللاعب.