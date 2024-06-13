مفاجأة مدوية.. الاتحاد السعودي يخطف نجم ريال مدريد قبل النصر
فجرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية مفاجأة مدوية، بعد تأكيدها باقتراب نادي الاتحاد السعودي، من خطف صفقة قوية، من غريمه النصر.
وقالت الصحيفة الفرنسية، إن نادي الاتحاد السعودي أتم اتفاقه بالفعل مع ناتشو مدافع وقائد نادي ريال مدريد، للانضمام إلى الفريق مع بداية الموسم المقبل.
وينتهي تعاقد ناتشو مع ريال مدريد في نهاية شهر يونيو الجاري، ويحق له الرحيل لأي فريق مجانًا.
ودخل نادي النصر السعودي في مفاوضات قوية مع ناتشو، منذ فترة طويلة، وكان اللاعب مترددًا خاصة بعد وصول عروض عدة له من الدوري الأمريكي.
ولكن صحيفة "ليكيب" نشرت تقريرًا مساء اليوم الخميس، قالت فيه إن نادي الاتحاد حصل بالفعل على موافقة اللاعب على الانضمام للفريق، واللعب بجوار كريم بنزيما.
ولم تكشف الصحيفة المزيد من التفاصيل، إلا أنها أكدت أن نادي الاتحاد بات الأقرب لضم اللاعب، ما تسبب في صدمة قوية لنادي النصر الذي كان يرغب في ضم اللاعب.
وساهم ناتشو بقوة في تتويج الريال بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في الموسم المنقضي، بعدما حصل على فرصة المشاركة بشكل أساسي لغياب إيدير ميليتاو وديفيد ألابا، بسبب الإصابة.
وبات ناتشو أحد أكثر لاعبي ريال مدريد تحقيقًا للقب دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ، برصيد 6 ألقاب.