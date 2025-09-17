سجن رئيس ناد تونسي بشبهة تقديم رشوة لحارس مرمى فريق منافس

عاشت الأوساط الكروية في تونس ليلة الأربعاء على وقع خبر اعتقال رئيس أحد أندية دوري الدرجة الثانية للمحترفين وإيداعه السجن بعد تحقيقات أمنية وقضائية حول شبهات تورطه في محاولة إرشاء أحد لاعبي فريق منافس.

ووفقا لما أكدته مصادر خاصة لـ"إرم نيوز"، اعتقلت الشرطة في محافظة القصرين (وسط) رشدي العيدودي رئيس نادي مستقبل القصرين الناشط في دوري المحترفين (2) بعد أن نصبت كمينا أفضى إلى ضبطه بشبهة تسليم رشوة مالية لحارس نادي جندوبة الرياضية محمد أمين بريك قبل مباراة الفريقين يوم الأحد المقبل.

وفجرت القضية ضجة كبرى في الأوساط الكروية قبل 3 أيام من انطلاق الموسم الجديد في دوري المحترفين (2 ) الذي يتنافس فيه 24 فريقا للصعود إلى الدوري الممتاز.

وأضافت المصادر ذاتها أن القضية انطلقت بعد إعلام من قبل حارس مرمى جندوبة الرياضية محمد أمين بريك مسؤولي ناديه بأن إدارة مستقبل القصرين عرضت عليه مبلغ 5 آلاف دينار (1700 دولار) للتلاعب بنتيجة المباراة، على الرغم من أن المقابلة تندرج ضمن الجولة الافتتاحية من المسابقة.

ووجهت السلطات الأمنية والقضائية استدعاء لرئيس مستقبل القصرين لكنه رفض الحضور قبل أن تتم مداهمة إقامته وإلقاء القبض عليه ليلة الأربعاء ثم إيداعه السجن حتى مثوله أمام المحكمة الأسبوع المقبل.

واستندت السلطات القضائية وفق بعض المصادر إلى وجود صكّ بنكي موقع من قبل رئيس مستقبل القصرين رشدي العيدودي بقيمة 5 آلاف دينار تونسي تم تسليمه من قبل أحد الأشخاص الذي لعب دور الوسيط.

وقال عامر شعباني، المتحدث الرسمي باسم مستقبل القصرين، إن الجهات الأمنية أصدرت بالفعل بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس النادي، رشدي العيدودي، على خلفية التحقيقات المتعلقة بمحاولة شراء ذمة حارس جندوبة الرياضية، محمد أمين بريك.

وفي الموسم الماضي، نافس كل من مستقبل القصرين وجندوبة الرياضية حتى الجولة الختامية من دوري الدرجة الثانية للمحترفين من أجل تحقيق الصعود لدوري الأضواء.

وتظاهر اليوم الأربعاء عدد من مشجعي نادي مستقبل القصرين التونسي الواقع وسط البلاد في الشوارع رافعين شعارات تطالب بإطلاق سراح رشدي العيدودي رئيس النادي.