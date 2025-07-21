مفاجأة.. شيكابالا يوقع عقدا مع نادٍ في الدرجة الثالثة

اتخذ محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الزمالك السابق، قرارًا مفاجئًا بعد اعتزاله كرة القدم رسميًا عقب مسيرة طويلة حافلة بالإنجازات.

وقرر شيكابالا صاحب الـ8 عاماً تعليق حذائه عقب نهاية الموسم الماضي بعد التتويج بلقب كأس مصر مع فريقه الزمالك على حساب بيراميدز في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

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وخاض الجناح الموهوب عدة تجارب في مسيرته الكروية، فقد دافع عن ألوان الزمالك والإسماعيلي، بجانب الوصل الإماراتي والرائد السعودي وسبورتنغ لشبونة البرتغالي وأبولون سميرني وباوك في الدوري اليوناني.

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وبحسب مصدر مقرب من شيكابالا لـ"إرم نيوز" فإن الأخير وقع عقداً من نادي "نيو جيزة" الذي يخوض منافسات دوري القسم الثالث في مصر من أجل بدء تجربة إدارية.

وأشار إلى أن شيكابالا سيتولى مهام منصب المدير الرياضي لنادي نيو جيزة في أول تجربة إدارية له، في ظل رغبة نجم الزمالك السابق في الاتجاه للعمل الإداري بعد اعتزاله كرة القدم.

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ويبدأ شيكابالا عمله رسمياً بداية من الثلاثاء من أجل قيادة دفة الأمور الخاصة بكرة القدم بنادي نيو جيزة.

وكان شيكابالا قد أعلن عمله في التحليل التليفزيوني عقب اعتزاله كرة القدم.