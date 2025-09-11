مورينيو كلمة السر.. كيف "يلهب" يايسله حماس نجوم الأهلي السعودي؟

نجح المدرب الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي السعودي، في تقديم تجربة مميزة مع عملاق جدة منذ توليه المهمة في صيف 2023.

وتمكن يايسله من قيادة الأهلي السعودي لتحقيق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة لأول مرة في تاريخ النادي، إلى جانب التتويج ببطولة كأس السوبر المحلي.

وكما يقول المثل الشائع "لكل شيخ طريقة"، فإن يايسله نجح في الوصول بلاعبي الأهلي إلى المعادلة المطلوبة بفضل أسلوب تدريبي محكم تكتيكيًا داخل المستطيل الأخضر، ولكنه اهتم أيضًا ببعض الجوانب المهمة خارج الملعب.

أسلوب مشابه لمورينيو

يعتمد يايسله على أسلوب مشابه لما يفعله البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الأسبق لأندية عالمية على رأسها ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي.

يلجأ مورينيو إلى خلق دوافع لدى لاعبيه من خلال الحديث المستمر عن الظلم التحكيمي أو الفوارق المالية أو حتى الدعم الإعلامي.

وساهم هذا الأسلوب في تحقيق مورينيو جزءًا كبيرًا من نجاحاته التدريبية، ولكنه أثار حوله جدلًا واسعًا.

شكوى يايسله من التحكيم

يايسله من المدربين الذين يستطيعون الضغط باستمرار على الحكام، ويتحدث بشكل دائم حول القرارات التحكيمية داخل الملعب.

حديث المدرب الألماني الدائم مع الحكم في المباراة لا يقل قوة عن تصريحاته في المؤتمرات الصحفية ووسائل الإعلام، حيث يتحدث خلالها بشكل شبه دائم عن الانتقادات للأداء التحكيمي.

ونجح يايسله في توصيل رسالة لجماهير فريقه حول وجود ظلم تحكيمي ضد الأهلي، وهو أسلوب اعتاد عليه مورينيو لسنوات وتسبب له في بعض العقوبات خلال مسيرته.

قلة الدعم.. ونظرية المؤامرة

الأمر لا يتوقف عند الجانب التحكيمي فقط فالمدرب الألماني خرج عدة مرات بتصريحات اشتكى من خلالها من قلة الدعم والصفقات المتوفرة للأهلي.

وأوجد يايسله دوافع لدى لاعبيه بسبب هذه الظروف التي تحيط بالفريق وهو ما جعل اللاعب الإنجليزي إيفان توني يتحدث قبل لقاء النصر في نهائي كأس السوبر السعودي حول نظرية مؤامرة محتملة ضد الأهلي.

وقال توني في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إنه يشعر بأن فريقه ليس مرغوباً به ولا أحد يريد تتويجه بلقب السوبر لدرجة أنه يخوض التدريبات على ملاعب سيئة.