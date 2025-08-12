مانشستر سيتي يقتحم سباق التعاقد مع دوناروما

دخل نادي مانشستر سيتي في سباق الأندية الراغبة في التعاقد مع حارس مرمى باريس سان جيرمان جيانلويجي دوناروما.

ويبدو أن الحارس الدولي الإيطالي بات على أعتاب الرحيل عن العاصمة الفرنسية، بعد فشل محاولاته ومحاولات النادي في التوصل إلى اتفاق لتجديد عقده، رغم أنه لعب دورًا حاسمًا في مسيرة الفريق نحو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه.

وبعد ذلك، تعاقد باريس سان جيرمان مع الحارس لوكاس شوفالييه (23 عامًا) من ليل، أحد منافسيه في الدوري الفرنسي، في صفقة بلغت 55 مليون يورو.

وبحسب التقارير، وعد النادي الباريسي شوفالييه بأن يكون الحارس الأساسي بلا منازع، وهو ما ظهر جليًا باستبعاد دوناروما من قائمة الفريق لمواجهة توتنهام هوتسبير في مباراة السوبر الأوروبي، يوم الأربعاء.

ويخطط باريس سان جيرمان للاستغناء عن دوناروما في أسرع وقت ممكن.

وذكرت شبكة "RMC" عبر الصحفي فابريس هوكينز أن مانشستر سيتي بدأ مفاوضات مع جيانلويجي دوناروما، البالغ 26 عامًا.

وأوضح التقرير أن مانشستر سيتي يراقب وضع الحارس الإيطالي تحسبًا لرحيل البرازيلي إيدرسون، الذي يدخل أيضًا عامه الأخير في عقده، كما فتح السيتي بالفعل خطوط الاتصال مع ممثلي دوناروما، فيما تشير التقارير إلى أن خريج أكاديمية ميلان متحمس للانتقال إلى صفوف الفريق الإنجليزي.

يذكر أن تقارير سابقة أشارت إلى أن نادي مانشستر يونايتد يرغب بشدة في التعاقد مع دوناروما لتدعيم مركز حراسة المرمى الذي واجه مشاكل عديدة لدى النادي وخاصةً بعد إصابة الحارس الكاميروني أونانا، وغيابه عن مباراة الافتتاح أمام آرسنال.