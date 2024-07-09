رسميا: استقالة وليد دعبس رئيس مودرن سبورت بعد وفاة أحمد رفعت

أعلن نادي مودرن سبورت، استقالة وليد دعبس، رئيس النادي، من منصبه، على خلفية التطورات التي وقعت بعد وفاة أحمد رفعت مهاجم الفريق.

وأصدر نادي مودرن سبورت بيانا رسميا قال فيه إن "وليد دعبس تقدم باستقالته من رئاسة مجلس إدارة نادي مودرن سبورت نظرًا لما تعرض له من تشويه لشخصه ولكيان النادي وتحريف لتصريحاته ومحاولة تعمد الوقيعة بينه وبين أسرة الراحل المرحوم أحمد رفعت والرأي العام وكل محبي اللاعب الراحل".

وأضاف النادي في بيانه: "قرر ملاك الحصص الحاكمة للشركة التنازل عن الحصص المملوكة لهم للملاك السابقين مع تفويضهم في إدارة وتسيير الأعمال بالنادي لحين توفيق الأوضاع".

وواصل: "سيتم تقديم الدعم اللازم للجنة المشكلة بقرار السيد وزير الشباب والرياضة بشأن التحقيق في الوقائع التي تخص اللاعب الراحل أحمد رفعت في حدود المعلومات المتوفرة لدينا حال إدارة النادي اعتبارًا من سبتمبر".

واختتم: "يتوجه الدكتور وليد دعبس بالشكر للشعب المصري، ويعتذر عن محاولة تحريف تصريحاته عبر وسائل الإعلام وينسحب من المشهد الرياضي في مصر، ويعلن تعزية أسرة المرحوم أحمد رفعت في بيتهم بالتجمع الخامس بصفته الشخصية ودون أي صفة رسمية لتقديم العزاء الواجب".

وكان رفعت وافته المنية، يوم السبت، متأثرًا بالأزمة الصحية المفاجئة التي تعرض لها خلال مباراة مودرن فيوتشر – قبل تحويل اسمه إلى مودرن سبورت - والاتحاد السكندري، وتوقفت عضلة القلب لمدة 45 دقيقة قبل إعادة إنعاشه.

وعلى الفور قرر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري تكليف اللجنة القانونية العليا بالوزارة، بالتحقيق في الملابسات كافة، وفحص جميع المستندات الخاصة بسفر اللاعب الراحل إلى الإمارات للإعارة لفريق الوحدة.

وخرج نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب الراحل في مقابلة تلفزيونية، ليؤكد أن اللاعب تعرض لضغوط نفسية قاسية أثرت فيه؛ ما تسبب في وفاته، وهو ما لمح له رفعت في مقابلة تلفزيونية أخرى قبل أيام قليلة من وفاته.