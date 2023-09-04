غريليش وأرنولد ينسحبان من منتخب إنجلترا للإصابة

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الإثنين، غياب جاك غريليش مهاجم مانشستر سيتي، وترينت ألكسندر-أرنولد لاعب وسط ليفربول، عن مباراتين لإنجلترا في سبتمبر أيلول الجاري بسبب الإصابة.

ووصل الثنائي إلى مركز المنتخبات الوطنية لكرة القدم في سانت جورج بارك، لكنهما انسحبا بعد ذلك من تشكيلة إنجلترا بعد خضوعهما لفحوصات لتقييم إصابات تعرضا لها قبل المعسكر.