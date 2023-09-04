غريليش وأرنولد ينسحبان من منتخب إنجلترا للإصابة
غريليش وأرنولد انسحبا بعد ذلك من تشكيلة إنجلترا بعد خضوعهما لفحوصات لتقييم إصابات تعرضا لها قبل المعسكر
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الإثنين، غياب جاك غريليش مهاجم مانشستر سيتي، وترينت ألكسندر-أرنولد لاعب وسط ليفربول، عن مباراتين لإنجلترا في سبتمبر أيلول الجاري بسبب الإصابة.
ووصل الثنائي إلى مركز المنتخبات الوطنية لكرة القدم في سانت جورج بارك، لكنهما انسحبا بعد ذلك من تشكيلة إنجلترا بعد خضوعهما لفحوصات لتقييم إصابات تعرضا لها قبل المعسكر.
وأضاف الاتحاد الإنجليزي أن المدرب غاريث ساوثغيت لن يضيف المزيد من اللاعبين إلى التشكيلة التي أعلنها يوم الخميس الماضي.
وسيواجه منتخب إنجلترا نظيره الأوكراني في بولندا، يوم السبت، في تصفيات بطولة أوروبا 2024 قبل السفر إلى جلاسجو لمواجهة اسكتلندا وديا بعدها بثلاثة أيام.
ويتصدر منتخب إنجلترا المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة من أربع مباريات بفارق ست نقاط عن أوكرانيا صاحب المركز الثاني.