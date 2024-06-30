ألمانيا تنهي مغامرة الدنمارك وتصعد إلى ربع نهائي "يورو 2024"
حقق منتخب ألمانيا فوزًا مثيرًا على حساب الدنمارك بنتيجة 2-0 ، مساء السبت ، على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" بمدينة دورتموند ضمن منافسات دور الستة عشر ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024".
تقدم منتخب ألمانيا بهدف من ضربة جزاء سجلها كاي هافيرتز في الدقيقة 53 من عمر المباراة.
وأضاف جمال موسيالا الهدف الثاني لصالح منتخب ألمانيا في الدقيقة 68 من هجمة سريعة.
وشهد اللقاء إلغاء هدف مبكر لصالح منتخب ألمانيا عن طريق شلوتيربيك في الدقيقة الرابعة بجانب هدف في الدقيقة 90+2 بسبب التسلل.
وألغى الحكم هدفًا أيضًا لمنتخب الدنمارك في الدقيقة 49 عن طريق يواكيم أندرسون.
وتوقفت المباراة عند الدقيقة 35 لما يقرب من 20 دقيقة كاملة بسبب البرق الشديد وهطول الأمطار بغزارة.
وتأهل المنتخب الألماني بهذا الفوز إلى دور الثمانية بالبطولة القارية ليضرب موعدًا يوم الجمعة المقبل ضد الفائز من لقاء إسبانيا وجورجيا.
ونجح المنتخب الألماني بقيادة مدربه يوليان ناغلسمان في التعامل مع أسلحة المنتخب الدنماركي وتهديد مرمى شمايكل بعدة محاولات.
ونجح أيضًا الحارس مانويل نوير للوصول إلى صدارة لاعبي منتخب ألمانيا في المشاركة بالبطولة القارية عبر التاريخ برصيد 19 مباراة.