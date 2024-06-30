ألمانيا تنهي مغامرة الدنمارك وتصعد إلى ربع نهائي "يورو 2024"

حقق منتخب ألمانيا فوزًا مثيرًا على حساب الدنمارك بنتيجة 2-0 ، مساء السبت ، على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" بمدينة دورتموند ضمن منافسات دور الستة عشر ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024".

تقدم منتخب ألمانيا بهدف من ضربة جزاء سجلها كاي هافيرتز في الدقيقة 53 من عمر المباراة.