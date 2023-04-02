ترتيب الدوري الإنجليزي: نيوكاسل يقهر مانشستر يونايتد ويترق للمركز الثالث

أحرز نيوكاسل أول أهدافه في الدقيقة 65 من كرة عرضية أرسلها البرازيلي برونو غيماريش إلى الفرنسي ألان ماكسيمين الذي حولها برأسه إلى جوزيف ويلوك المتواجد دون رقابة ليودعها الأخير برأسية أخرى في الشباك.

وأمن أصحاب الأرض نتيجة الفوز بهدف ثان جاء عن طريق كالوم ويلسون الذي تابع كرة قدمها له زميله كيران تريبير داخل مرمى "الشياطين الحمر" قبل دقيقتين من نهاية الوقت الرسمي للمباراة.

وبهذا الانتصار، تمكن نيوكاسل من رد اعتباره لخسارته بالنتيجة ذاتها أمام مانشستر يونايتد في نهائي بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة هذا الموسم، والذي جرى بينهما في فبراير الماضي.