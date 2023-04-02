ترتيب الدوري الإنجليزي: نيوكاسل يقهر مانشستر يونايتد ويترق للمركز الثالث
أنعش نيوكاسل يونايتد آماله في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم المقبل بعدما حقق فوزا ثأريا 2 - صفر على ضيفه مانشستر يونايتد يوم الأحد في المرحلة الـ29 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
أحرز نيوكاسل أول أهدافه في الدقيقة 65 من كرة عرضية أرسلها البرازيلي برونو غيماريش إلى الفرنسي ألان ماكسيمين الذي حولها برأسه إلى جوزيف ويلوك المتواجد دون رقابة ليودعها الأخير برأسية أخرى في الشباك.
وأمن أصحاب الأرض نتيجة الفوز بهدف ثان جاء عن طريق كالوم ويلسون الذي تابع كرة قدمها له زميله كيران تريبير داخل مرمى "الشياطين الحمر" قبل دقيقتين من نهاية الوقت الرسمي للمباراة.
وبهذا الانتصار، تمكن نيوكاسل من رد اعتباره لخسارته بالنتيجة ذاتها أمام مانشستر يونايتد في نهائي بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة هذا الموسم، والذي جرى بينهما في فبراير الماضي.
بهذا الفوز ارتفع رصيد نيوكاسل الذي حقق انتصاره الثالث على التوالي في البطولة، إلى 50 نقطة من 27 مباراة، ليتقدم من المركز الخامس إلى الترتيب الثالث، المؤهل للبطولة القارية.
في المقابل، توقف رصيد مانشستر يونايتد، الذي تكبد خسارته السابعة في البطولة خلال الموسم الحالي، عند 50 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف نيوكاسل.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي: