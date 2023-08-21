النصر السعودي يضم أوتافيو إدميلسون من بورتو

ذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الإثنين، أن البرتغالي أوتافيو إدميلسون سيصل الرياض، غدا الثلاثاء؛ للانضمام لنادي النصر لمدة ثلاث سنوات مقابل 102 مليون يورو.

وقالت الصحيفة إن أوتافيو الذي يجيد اللعب في خط الوسط الهجومي أو في مركز الجناح سيتقاضى 42 مليون يورو تمثل مجموع رواتبه مدة العقد المبرم بين الطرفين، بحيث يتسلم في الموسم الأول 13 مليون يورو وفي الثاني 14 مليونا وفي الثالث والأخير 15 مليون يورو بخلاف الامتيازات الأخرى".

وأضافت أن النصر "اشترى عقد أوتافيو من بورتو بنحو 60 مليون يورو موزعة على ثلاث دفعات حصل النادي البرتغالي بالفعل على الدفعة الأولى منها".