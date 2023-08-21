النصر السعودي يضم أوتافيو إدميلسون من بورتو
ذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الإثنين، أن البرتغالي أوتافيو إدميلسون سيصل الرياض، غدا الثلاثاء؛ للانضمام لنادي النصر لمدة ثلاث سنوات مقابل 102 مليون يورو.
وقالت الصحيفة إن أوتافيو الذي يجيد اللعب في خط الوسط الهجومي أو في مركز الجناح سيتقاضى 42 مليون يورو تمثل مجموع رواتبه مدة العقد المبرم بين الطرفين، بحيث يتسلم في الموسم الأول 13 مليون يورو وفي الثاني 14 مليونا وفي الثالث والأخير 15 مليون يورو بخلاف الامتيازات الأخرى".
وأضافت أن النصر "اشترى عقد أوتافيو من بورتو بنحو 60 مليون يورو موزعة على ثلاث دفعات حصل النادي البرتغالي بالفعل على الدفعة الأولى منها".
وطبقا للمصادر أجرى اللاعب البرتغالي الفحص الطبي في دبي اليوم.
وبدأ أوتافيو البالغ عمره 28 عاما مسيرته في البرازيل التي مثل منتخباتها في المراحل السنية المختلفة ولعب لإنترناسيونال قبل الانتقال إلى بورتو في 2014.
وتعاقد النصر مع ساديو ماني وسيكو فوفانا ومارسيلو بروزوفيتش وأليكس تيليس في فترة الانتقالات الحالية بعد التوقيع مع كريستيانو رونالدو مطلع العام الحالي.
وفشل فريق المدرب لويس كاسترو في الفوز خلال أول مباراتين في الموسم بعد الخسارة أمام الاتفاق والتعاون.