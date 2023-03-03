الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز

ترتيب الدوري المصري.. تعادل سلبي بين الزمالك وبيراميدز

التعادل يصب في مصلحة الأهلي صاحب الصدارة
فريق التحرير
فريق التحرير

لم يستغل بيراميدز هدية الأهلي وتعادل دون أهداف مع الزمالك حامل اللقب المتعثر في سباق القمة بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة.

الزمالك وبيراميدز يتعادلان دون أهداف لمصلحة الأهلي

وأهدر الأهلي نقطتين ثمينتين بتعادله مع الداخلية 1-1 يوم الثلاثاء، وكان يمكن لبيراميدز وفيوتشر التساوي معه في الصدارة إذا فازا، اليوم، على الزمالك والإسماعيلي.

وصعد بيراميدز إلى المركز الثاني بفارق الأهداف عن فيوتشر برصيد 39 نقطة من 20 مباراة بفارق نقطتين خلف الأهلي الذي تتبقى له 3 مباريات مؤجلة.

واستمرت معاناة الزمالك الذي حقق فوزين فقط في 9 مباريات بالدوري هذا العام ويبقى في المركز الخامس برصيد 33 نقطة.

وغابت الفرص الخطيرة في القمة المحلية.

الزمالك وبيراميدز
مصدر من الزمالك لـ"إرم نيوز": لن يتم منع النادي من القيد.. وهذا سبب تأخر دفع أموال سيف الدين الجزيري

تعادل سلبي مماثل بين الإسماعيلي وفيوتشر

وفي وقت سابق اليوم، تعادل فيوتشر دون أهداف مع الإسماعيلي المهدد بالهبوط والذي خاض أول مباراة تحت قيادة المدرب العائد حمزة الجمل عقب إقالة أحمد حسام (ميدو) الشهر الماضي.

وكانت أخطر الفرص من نصيب فيوتشر الذي سدد في العارضة مرتين في بداية وقبل نهاية اللقاء عبر أحمد عاطف وناصر ماهر.

ويظل الإسماعيلي في مراكز الهبوط برصيد 15 نقطة بفارق نقطتين عن منطقة الأمان.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري:

الزمالك
بيراميدز
الدوري المصري
أخبار نادي الزمالك

الأكثر قراءة

No stories found.
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com