ترتيب الدوري المصري.. تعادل سلبي بين الزمالك وبيراميدز

وأهدر الأهلي نقطتين ثمينتين بتعادله مع الداخلية 1-1 يوم الثلاثاء، وكان يمكن لبيراميدز وفيوتشر التساوي معه في الصدارة إذا فازا، اليوم، على الزمالك والإسماعيلي.

وصعد بيراميدز إلى المركز الثاني بفارق الأهداف عن فيوتشر برصيد 39 نقطة من 20 مباراة بفارق نقطتين خلف الأهلي الذي تتبقى له 3 مباريات مؤجلة.

واستمرت معاناة الزمالك الذي حقق فوزين فقط في 9 مباريات بالدوري هذا العام ويبقى في المركز الخامس برصيد 33 نقطة.

وغابت الفرص الخطيرة في القمة المحلية.