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رياضة

لعنة غامضة تضرب نجوم ريال مدريد

لعنة غامضة تضرب نجوم ريال مدريد
لوكا مودريتش نجم ريال مدريدالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
23 مايو 2025، 11:35 ص

يواجه نجوم ريال مدريد الإسباني لعنة غامضة تهدد مسيرتهم مع العملاق الأبيض، وهو ما دفع ثمنه النجم الكرواتي لوكا مودريتش.

وأعلن مودريتش في الساعات القليلة الماضية رحيله عن صفوف ريال مدريد بعد رحلة طويلة وحافلة بالإنجازات.

ونشر ريال مدريد رسالة وداع للاعبه الكرواتي الذي حمل شارة قيادة الفريق في الموسم الماضي بعد رحيل اللاعب ناتشو فرنانديز إلى القادسية السعودي عقب نهاية عقده.

لعنة أطاحت بـ"راموس"

تحدثت صحيفة "ماركا" عن لعنة غامضة تحاصر حاملي شارة قيادة ريال مدريد في المواسم الماضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن شارة ريال مدريد أطاحت بأربعة نجوم تقلدوها في المواسم الماضية على رأسهم النجم المخضرم سيرجيو راموس.

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راموس انضم إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2005، واستمرت رحلته مع النادي حتى صيف 2021.

ونجح راموس في كتابة تاريخ كبير مع ريال مدريد قبل أن يرحل عقب نهاية عقده إلى باريس سان جيرمان بعد أن تقلد شارة قيادة الفريق الأبيض.

مارسيلو وناتشو

الأمر نفسه تكرر مع البرازيلي مارسيلو الظهير الأيسر الموهوب الذي تقلد الشارة بعد رحيل راموس عن صفوف الفريق المدريدي في صيف 2021.

وبدأت رحلة مارسيلو مع ريال مدريد عام 2007 قادمًا من فلومينينسي البرازيلي قبل أن تنتهي هذه الرحلة في صيف 2022 بعد موسم واحد حمل خلاله شارة القيادة.

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الأمر نفسه حدث مع ناتشو فرنانديز الذي حمل الشارة بعد مغادرة مارسيلو لأسوار النادي، ولكنه لم يجدد عقده مع الفريق وقرر الرحيل لخوض تجربة جديدة مع القادسية السعودي.

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وجاء الدور على مودريتش الذي انتهت رحلته مع ريال مدريد عقب ارتدائه شارة القيادة التي أصبحت بمنزلة لعنة غامضة تهدد نجوم الفريق الأبيض.

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