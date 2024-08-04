يواجه الأهلي نظيره المقاولون العرب، مساء اليوم الأحد، في مباراة قوية، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

الأهلي يدخل اللقاء، بمعنويات عالية بعد سلسلة طويلة من الانتصارات وصلت إلى 18 فوزًا متتاليًا في مسابقة الدوري آخرها الفوز على البنك الأهلي بهدف نظيف.

الأهلي متصدر قمة ترتيب الدوري، والذي يخطو خطواته الأخيرة نحو اقتناص الدرع الـ 44 في تاريخ القلعة الحمراء، حيث إنه على بعد 4 نقاط للتتويج باللقب.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 75 نقطة، من 29 مباراة، محققًا 24 فوزًا و3 تعادلات وخسارتين، بينما المقاولون العرب في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة من 31 مباراة حيث فاز في 5 مباريات، وتعادل في 10 مباريات، وخسر 16 مرة.

مباراة اليوم قد تكتب رسميًّا تتويج الأهلي بلقب الدوري المحلي، حال فوزه مع تعثر جديد لفريق بيراميدز سواء بالتعادل أو الخسارة، خاصة وأن تعطل "السماوي" مجددًا سيجعل الفريق الأحمر يصل إلى الحد الأقصى من النقاط الكافي لتتويجه.

وكانت مواجهة الدور الأول بين الأهلي والمقاولون العرب، التي أقيمت ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري، أسفرت عن فوز الفريق الأحمر (2-1).

يشار إلى أن فوز الأهلي وبيراميدز على المقاولون وزد على الترتيب، يؤجل حسم الدوري المصري إلى 8 أغسطس، حيث يحتاج الأحمر في تلك الحالة إلى التفوق على سموحة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة الأهلي والمقاولون العرب، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

جدول ترتيب الدوري المصري: