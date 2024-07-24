أصدرت اللجنة الأولمبية اعتذارًا رسميًّا بعد أن قام أحد أفراد طاقم عمل منتخب كندا لكرة القدم بإطلاق طائرة مسيرة لتحلّق أعلى جلسة تدريب منتخب نيوزيلندا لكرة القدم للسيدات.

وقالت اللجنة الأولمبية النيوزيلندية، اليوم الأربعاء، إن الطائرة المُسيرة حلقت فوق جلسة تدريب فريق كرة القدم النسائي النيوزيلندي في سانت إتيان.

وأضافت: "أبلغ أعضاء دعم الفريق عن الحادث إلى الشرطة فورًا، ما أدى إلى احتجاز مُشغّل الطائرة المُسيرة، الذي جرى تحديده بصفته عضوًا في فريق دعم المنتخب الكندي النسائي لكرة القدم".

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وعلى خلفية حادثة التجسس على المنافسين باستخدام طائرة مسيرة، أطاح فريق كرة القدم النسائي الكندي الأولمبي باثنين من الموظفين، وأبعد المدربة الرئيسة بيف بريستمان عن أول مباراة للفريق، يوم الخميس.

كما تم إبعاد جوزيف لومباردي، المحلل "غير المعتمد" للفريق، وجاسمين ماندر، المدربة المساعدة التي يتبعها لومباردي، من فريق الألعاب الأولمبية، وأُعيدا إلى الوطن.

ووفقًا للجنة الأولمبية الكندية، عرضت المدربة الرئيسة بيف بريستمان إبعاد نفسها عن المباراة الأولى، وقد تم قبول هذا العرض.

وقالت بريستمان: "أنا في النهاية مسؤولة عن هذا السلوك في برنامجنا".

وأوضحت اللجنة الأولمبية الكندية أنه بعد اختتام الألعاب الأولمبية، سيخضع طاقم عمل كندا لكرة القدم لتدريب أخلاقي.