كريستيانو رونالدو: لا أفكر في الزواج حاليا.. وأغلب لاعبي مانشستر يونايتد لن يستمروا طويلا

وأوضح : "بالمقارنة مع ريال مدريد وحتى يوفنتوس، من حيث التدريب والتغذية والتعافي، مانشستر يونايتد متأخر، وهذا شيء فاجأني، فريق بهذا الحجم يجب أن يكون في القمة".

وواصل رونالدو: تم طرد أولي سولشاير​​، وتولى مايكل كاريك المسؤولية لبضع مباريات، كان كل شيء سريعًا للغاية، لكن عدم الاستقرار في النادي فاجأني كثيرًا".

وأردف: "عندما وقعت مع مانشستر يونايتد اعتقدت أن كل شيء قد تغير لأنه مر 13 عامًا على رحيلي.. عندما وصلت اعتقدت أن كل شيء سيكون مختلفًا، لكنني فوجئت بطريقة سيئة".