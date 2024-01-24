حكام الليغا يدرسون تقديم شكوى ضد لابورتا

كشفت صحيفة "ماركا" في تقرير لها، اليوم الأربعاء، أن حكام الدوري الإسباني يدرسون تقديم شكوى ضد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، بعد تصريحاته الأخيرة ضدهم.

ووصف لابورتا، الأخطاء التحكيمية التي وقعت في مباراة ريال مدريد وألميريا، بأنها "عار" على الكرة الإسبانية.

وفاز ريال مدريد على ألميريا، بنتيجة (3-2)، بعد أن كان متأخرا بثنائية دون رد، يوم الأحد الماضي، ضمن مباريات الجولة الـ21 بالليغا، في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًّا كبيرًا.