حكام الليغا يدرسون تقديم شكوى ضد لابورتا
كشفت صحيفة "ماركا" في تقرير لها، اليوم الأربعاء، أن حكام الدوري الإسباني يدرسون تقديم شكوى ضد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، بعد تصريحاته الأخيرة ضدهم.
ووصف لابورتا، الأخطاء التحكيمية التي وقعت في مباراة ريال مدريد وألميريا، بأنها "عار" على الكرة الإسبانية.
وفاز ريال مدريد على ألميريا، بنتيجة (3-2)، بعد أن كان متأخرا بثنائية دون رد، يوم الأحد الماضي، ضمن مباريات الجولة الـ21 بالليغا، في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًّا كبيرًا.
ووجَّه رئيس برشلونة انتقادات قوية لريال مدريد والتحكيم في مقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو"، مؤكدًا أنه رغم أن الأمر "سيكون صعبًا للغاية"، فإن فريقه لا يزال قادرًا على الفوز بالدوري الإسباني.
وقال لابورتا في تصريحاته: "ما حدث في سانتياغو برنابيو كان مخزيًا، أعتقد أن لجنة التحكيم يجب أن يكون لديها رد فعل لسلسلة الضغوط التي حدثت طوال الموسم مع الحكام، إذا لم يستجيبوا، فإنهم يتركوننا في حالة من القلق الشديد، لأننا نتفهم أن ذلك يُعد تخليًا عن المهام الخاصة بهم".
وقالت "ماركا"، إن العمل يتزايد لدى اللجنة الفنية للحكام، إذ تركز بشكل رئيس على تحليل تفاصيل جميع التصريحات التي توالت عقب مباراة الريال وألميريا، خاصة تلك التي تعود إلى لابورتا".
وأضاف: "نقلت لجنة الحكام تصريحات لابورتا للقسم القانوني للوقوف على ما إذا كان يستحق العقوبة أم لا، وبالتالي مقاضاته، إذ يعتبرون هجوم لابورتا بعد ما حدث يوم الأحد الماضي مفرطًا وغير متناسب وغير مناسب، ولكنهم ينتظرون قرار الإدارة القانونية".
كما أكدت شبكة "كادينا سير" الإسبانية، الأمر ذاته، موضحة أنَّ إدارة النزاهة بالاتحاد الإسباني تدرس تقديم شكوى ضد لابورتا إلى لجنة المنافسة بشأن تصريحاته حول التحكيم.
ويتصدر جيرونا جدول ترتيب الليغا، برصيد 52 نقطة من 21 مباراة، ويليه ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 51 نقطة من 20 مباراة، ثم برشلونة برصيد 44 نقطة من 20 مباراة أيضًا.