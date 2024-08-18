تحدث هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، عن فوزه الأول في الدوري الإسباني، كما تطرق للحديث عن مستقبل الألماني إلكاي غوندوغان بعد استبعاده من قائمة الفريق أمام فالنسيا.

وفاز برشلونة بمباراته الرسمية الأولى مع فليك على حساب فالنسيا بالدوري الإسباني بهدفين مقابل هدف وحيد، مساء أمس السبت.

وقال فليك عقب المباراة في تصريحات أبرزتها الصحافة الإسبانية: "من الرائع أن نستهل موسمنا بانتصار، كان الأمر أفضل في الشوط الثاني، حيث ارتكبنا المزيد من الأخطاء في الشوط الأول، وكان الهدف في نهايته مهمًّا للغاية".

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وأشاد فليك بلاعبه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، قائلًا: "إنه محترف رائع، ولاعب مهم، نحن ندافع ونهاجم كفريق، لقد قام أيضًا بعمل دفاعي رائع، لقد سجل هدفين، إنه دائمًا في منطقة الجزاء".

وعن إلكاي غوندوغان واستبعاده من قائمة المباراة، وربطه بالرحيل عن الفريق، أوضح فليك: "يوم الاثنين أصيب في وجهه؛ ولهذا السبب ظل في المنزل، لقد تحدثت لأرى كيف حاله".

وتابع: "أنا أقدر نوع اللاعب الذي هو عليه غوندوغان، لقد تحدثت عن الكثير من الأشياء، ولكنه شيء بيني وبينه، لدي علاقة جيدة معه وأنا أعرفه، لدي شعور بأنه سيبقى".

وكانت مصادر مقربة من غوندوغان قالت لشبكة ESPN، إن اللاعب الألماني ينوي البقاء في نادي برشلونة، وإنه غاب عن مباراة فالنسيا، بعد معاناته من الصداع والدوخة في التدريبات.

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وانتقل فليك للحديث عن لاعبه الشاب لامين يامال، مشددًا: "إنه لاعب رائع، وهو بالنسبة لنا لاعب عظيم، والجميع يريد رؤيته وهو يلعب، ولهذا السبب صفقوا له أيضًا هنا".

واختتم فليك بشأن لاعبي برشلونة الشباب والاعتماد عليهم، قائلًا: "لست قلقًا من الدفع بلاعبي لا ماسيا، من الجيد أن نمتلك هؤلاء الشباب، إنهم يتمتعون بالجودة، من الرائع أن نمتلكهم، نحن في البداية".