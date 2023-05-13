مفاجأة.. مانشستر يونايتد رفض التعاقد مع هالاند مقابل 4 ملايين جنيه إسترليني

ويبلغ هالاند الآن 22 عامًا، وبات أحد أفضل اللاعبين في العالم، وكان من الممكن أن ينتهي به الأمر في مانشستر يونايتد بدلا من مانشستر سيتي.

وقال سولشاير في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "اتصلت بمانشستر يونايتد قبل حوالي 6 أشهر من تولي منصبي وأخبرتهم أنني حصلت على هذا المهاجم الذي كان لدينا لكنهم لم يستمعوا".

وأوضح: "طلبت 4 ملايين جنيه إسترليني من أجل هالاند لكنهم لم يوقعوا عليه".

وبعد تعيينه في البداية كمدرب مؤقت، أصبح سولشاير مديرًا بعقد دائم في مانشستر يونايتد قبل مغادرته في نوفمبر 2021.

وخلال الفترة التي قضاها في مولدي، سجل هالاند 20 هدفًا في 50 مباراة، وكانت كل تلك المباريات تحت قيادة سولشاير.

وكان قد انضم إلى النادي من براين في عام 2017.