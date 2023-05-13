مفاجأة.. مانشستر يونايتد رفض التعاقد مع هالاند مقابل 4 ملايين جنيه إسترليني
كشف أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد عن مفاجأة تخص المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي.
وقال سولشاير إنه أخبر مانشستر يونايتد عن هالاند قبل نحو 6 أشهر من توليه تدريب الفريق في ديسمبر 2018.
وعمل هالاند وسولشاير معًا في مولدي النرويجي وكان سولشاير مدركًا تمامًا لإمكانيات هالاند الهائلة، لكن المهاجم انضم بدلاً من ذلك إلى ريد بول سالزبورغ ثم بروسيا دورتموند قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي بقيمة 51.2 مليون جنيه إسترليني العام الماضي.
ويبلغ هالاند الآن 22 عامًا، وبات أحد أفضل اللاعبين في العالم، وكان من الممكن أن ينتهي به الأمر في مانشستر يونايتد بدلا من مانشستر سيتي.
وقال سولشاير في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "اتصلت بمانشستر يونايتد قبل حوالي 6 أشهر من تولي منصبي وأخبرتهم أنني حصلت على هذا المهاجم الذي كان لدينا لكنهم لم يستمعوا".
وأوضح: "طلبت 4 ملايين جنيه إسترليني من أجل هالاند لكنهم لم يوقعوا عليه".
وبعد تعيينه في البداية كمدرب مؤقت، أصبح سولشاير مديرًا بعقد دائم في مانشستر يونايتد قبل مغادرته في نوفمبر 2021.
وخلال الفترة التي قضاها في مولدي، سجل هالاند 20 هدفًا في 50 مباراة، وكانت كل تلك المباريات تحت قيادة سولشاير.
وكان قد انضم إلى النادي من براين في عام 2017.
ويستمتع هالاند بموسم أول استثنائي في كرة القدم الإنجليزية فقد أحرز 51 هدفا في 47 مباراة في مختلف المسابقات.
وعندما انضم هالاند لمانشستر سيتي، أرسل سولشاير رسالة إلى مواطنه لتهنئته على ما يمكن أن يكون انتقالًا تاريخيًا.
وقال هالاند لصحيفة "مانشستر إيفنينغ نيوز": "عندما وقعت عقدًا مع مانشستر سيتي، هنأني وكتب لي "حظا سعيدا في الذهاب إلى الجانب الخطأ من مانشستر".
وأضاف: "نتحدث أحيانا، كما تعلم، كان له تأثير كبير على مسيرتي عندما كنت في مولدي، إنه رجل طيب".
ونال هالاند أمس الجمعة جائزة أفضل لاعب كرة قدم بحسب اتحاد كتاب كرة القدم، وحصل على 82% من الأصوات".
وحطم هالاند الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف للاعب في موسم واحد من الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 35 هدفًا.