هجوم غير مسبوق من معلق تلفزيوني على كريستيانو رونالدو

أثار النجم كريستيانو رونالدو سخرية معلق مباراة منتخبي البرتغال وإسكتلندا أمس الثلاثاء في الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، التي انتهت بالتعادل دون أهداف.

واكتفى رفاق النجم كريستيانو رونالدو بالتعادل سلبا مع إسكتلندا، لكنهم حافظوا على صدارة المجموعة الأولى لدوري الأمم الأوروبية برصيد 10 نقاط، في حين عجز رونالدو عن هز الشباك وتدعيم رقمه التاريخي في صدارة هدافي العالم الدوليين.

وخلال المباراة التي لم يقدم فيها المنتخبان أداء لافتا، ما أثار سخط رونالدو تارة على زملائه وتارة أخرى على الحكم، أدلى معلق المباراة وهو اللاعب السابق لفريق سلتيك الإسكتلندي تشارلي مولغرو بتعليقات ساخرة من قائد البرتغال.

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وقال تشارلي مولغرو إن رونالدو بدا في أثناء المباراة أشبه بذلك الرجل الذي يحاول تشغيل دراجة نارية.

وبدأت السخرية حينما قال المعلق المصاحب لمولغرو وهو رالف بار، في إحدى اللقطات التي فشل فيها رونالدو في ترويض الكرة: "هناك حفرة في حذائه"، ورد مولغرو قائلًا: "لا نرى هذا عادة من رونالدو، هو يحاول تشغيل دراجة نارية، أنا فعلتها عديد المرات لكننا لا نراها منه الآن".

وفي لقطة أخرى، وتعليقا على غضب رونالدو، هاجم مولغرو قائد النصر السعودي ووصفه بـ"الهائج" في وصفه على ردة فعل رونالدو ضد قرارات الحكم عقب نهاية المباراة.

وكان قائد البرتغال انفجر غضبا ولوح بيديه تجاه الحكم منتقدا بعض القرارات التي حرمت منتخب بلاده من الفوز، وفق زعمه.