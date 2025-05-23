نجم الأهلي يطلب راتبا خرافيا للانتقال إلى الزمالك

دخل نادي الزمالك في مفاوضات مكثفة لإقناع أحد نجوم الأهلي المصري بالانتقال إلى صفوف الفريق الأبيض في الموسم الجديد.

ويرغب الزمالك في تدعيم صفوفه بعدة صفقات جديدة لإعادة الفريق إلى سكة تحقيق البطولات في الموسم المقبل.

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وأجرى مسؤولو الزمالك اتصالات مكثفة مع حمزة علاء حارس مرمى الأهلي والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وعقد الحارس صاحب الـ 24 عاماً جلسة مع أحمد حسام "ميدو" عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك في الساعات القليلة الماضية للتفاوض حول انتقاله إلى القلعة البيضاء.

ورفض حمزة علاء تجديد عقده مع الأهلي لخوض تجربة جديدة خاصة أنه لا يشارك باستمرار في ظل تواجد الحارسين محمد الشناوي ومصطفى شوبير.

وقال مصدر مطلع إن حمزة علاء طلب راتباً ضخماً للانضمام للزمالك يبلغ 60 مليون جنيه مصري خلال 3 مواسم.

ولم يرد ميدو على مطالب حمزة علاء واكتفى بالتأكيد على نقلها لإدارة النادي لحسم الصفقة في الفترة القادمة.

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ويرغب الزمالك في تدعيم مركز حراسة المرمى في ظل التحفظ على أداء الثنائي محمد عواد ومحمد صبحي.

وظهرت بعض الترشيحات للثنائي محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى مودرن سبورت ومحمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي لارتداء القميص الأبيض مجدداً.